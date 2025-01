Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: ""Hemos hecho un partido fantástico en Palencia"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, señaló ayer tras el partido disputado en Palencia que su equipo hicieron "un partido fantástico" pese a la derrota, cayendo ante un equipo que su club considera "el ejemplo a seguir" y que dejó notar la calidad de sus hombres para decidir el duelo, aprovechando "18 rebotes ofensivos y 17 pérdidas". Fallos que tendrá que evaluar durante la semana.

El entrenador zamorano quiso felicitar a su rival, "no solo por el partido", sino también porque para el CB Zamora "son el ejemplo a seguir". "El crecimiento sostenido y continuado de este club, con paralelismos entre sus dos presidentes, siempre con buenas maneras y dirigiendo la entidad de forma adecuada (sin incurrir en gastos que no tocan), apoyados por una magnífica afición que ha demostrado ser una de las mejores de España, hace que para nosotros haya sido un lujo el estar aquí hoy, en este pabellón, y jugar un partido de poder a poder contra un equipo al que nos gustaría parecernos más en unos años", destacó Saulo Hernández, antes de hablar de la contienda.

Las claves del partido

Saulo inició su análisis del partido felicitando también a sus jugadores. "Tengo que hacerlo, lo han hecho muy bien", indicó, explicando: "hemos cometido errores, está claro, pero en un partido de baloncesto siempre hay errores. Aun así, es tremendo como han salido a la pista y como han jugado todo el partido, incluso cuando Palencia ha subido el nivel de contactos y nos ha hecho sentir incómodos". "Podemos analizar si, de manera individual, hemos tomado malas decisiones o hemos fallado algún tiro liberado, pero creo que hemos competido de tú a tú con un equipo que hace unos meses estaba en ACB mientras nosotros estábamos en LEB Plata", señaló, subrayando: "por las derrotas no te dan ningún punto, pero si hay que perder, prefiero hacerlo de esta forma".

El entrenador del Caja Rural CB Zamora destacó que "Palencia fue mejor, o supo leer mejor la toma de decisiones de los últimos minutos" y que, además, a su equipo le "castigó mucho el rebote ofensivo", más incluso que las pérdidas de balón. "Puedo asumir 17 pérdidas porque ellos han subido el nivel de contacto y el colegiado se lo ha permitido; un partido eso puede ocurrir, pero llegar hasta el último minuto con opciones frente a un Palencia con 18 rebotes ofensivos es complicado. Más aún cuando nos han cogido dos o tres rebotes en esos instantes que nos han impedido luchar con más opciones por la victoria", destacó Saulo, señalando que no le dio especial rabia el desenlace, pues si bien su equipo "no estuvo al cien por cien, estuvo muy muy bien" y solo siente esa emoción "cuando el equipo está mal o no da el nivel y pierde por eso".

A nivel individual, Saulo Hernández no quiso entrar en detalles sobre la actuación de alguno de sus jugadores y comentó que "la fuerza del Caja Rural CB Zamora es el propio Caja Rural CB Zamora. No es un equipo que se base en individualidades, aunque las tenga. Su fuerza es tener opciones diferentes para que cada día aparezca un jugador distinto... A lo que debe agarrarse este equipo es a poner las cosas difíciles al rival a nivel defensivo y, hoy, hemos dejado a Palencia en su casa a 79 puntos consiguiendo que jugaran, a ratos, de forma que no querían. Eso es un mérito de todos los jugadores".

Sobre la diferencia entre a primera parte y la segunda, Saulo Hernández indicó que el acierto en triples bajó "porque Palencia ajustó mejor y hubo un mayor contacto y permisividad en manos". "Llevábamos un porcentaje extraordinario en la primera parte, el necesario para ganar a este equipo que requiere de hacer un partido perfecto si quieres la victoria. Por eso nos pusimos por delante, aunque nunca nos despegáramos de un Palencia que, creo, estuvo enganchado gracias a nuestras pérdidas y sus contragolpes", comentó, afirmando que "eso fastidia y te hace pensar que, quizá con un poco más de ventaja al terminar la primera mitad, las cosas hubieran sido diferentes... pero hablar de ojalás es inútil. La sensación final es de un partido fantástico por parte del equipo en todo; en seriedad, entrega, nivel de juego... y con ello hay que trabajar".

"Me pone la piel de gallina pensar que casi ganamos aquí. Seguramente la gente del Súper Agropal Palencia me entienda, pues han tenido esa sensación durante muchos años de crecer poco a poco y, de pronto, tener un pico importante. Nosotros estamos viviendo ese sueño ahora, pero para seguir viviéndolo necesitamos ganar. Yo, como entrenador, lo que quiero es ganar y ver si confirmamos la permanencia en esta "superliga" a la que estamos orgullosos de pertenecer. Mañana (por hoy) verá las cosas positivas, pero ahora solo pienso que hemos perdido de cuatro y que es nuestra segunda derrota seguida", sentenció Saulo Hernández.