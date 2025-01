Raúl Escudero: "Mi intención es que el equipo funcione"

El cántabro Raúl Escudero es ya un jugador más del BM Zamora Caja Rural pese a que lleva tan sólo unos días a las órdenes de Félix Mojón, quien anunció ayer que su nuevo central debutará este sábado en el partido de Liga contra el Astillero. Escudero explicó en rueda de prensa que su fichaje "fue muy rápido. Una semana antes del descanso navideño hablé con mi representante y con el club. Me enviaron su oferta, hablamos todas las partes y, la verdad es que no dudé mucho".

El jugador cántabro formado en la cantera del Sinfín reconoció que aceptó la oferta del BMZ "por todo, por como está el equipo, por la idea que había porque es un equipo que cuenta con mucha gente buena, que es superprofesional y te trata como ello. Además, el objetivo es claro, es clasificarse para la fase, pelear una vez clasificados y la verdad es que lo tuve muy claro". Como le ha ocurrido en el resto de equipos en que ha jugado, Raúl Ecudero promete, "como central puro, un poco más de control del juego, intentar que el equipo juegue ordenado, que sepa a qué juega, que no haya momentos de locura, sobre todo en los momentos importantes, cuando todos los equipos pueden caer en el descontrol. Mi intención es hacer que el equipo juegue, que funcione".

Se trata de un jugador formado en la cantera del Sinfín cántabro -antiguo Salesianos-, jugando en uno de los colegios que englobaba el club cántabro, y continuó en cadetes y juveniles en la cantera santanderina: "Cuando era todavía juvenil, subía al equipo de Asobal a entrenar, a hacer pretemporadas, pero nunca llegué a debutar. Pasé a senior cuando el Covid, pasé a Primera Nacional con el Pereda que subieron eses año y formaron un filial". Jugó tres temporadas en el Pereda desde donde dio el salto al Águilas en la campaña pasada, y este año lo comenzó en el Elda.

Se muestra convencido de que no tendrá problemas para entenderse con el entrenador del Balonmano Zamora: "No soy un jugador que vaya a lo loco, me gusta ser ordenado en todo. Me estoy intentando adaptar porque es un juego bastante diferente al que he practicado en otros clubes, pero el de Zamora es un juego dinámico y en cuanto conocí al resto de los jugadores del equipo, me convencí de que vamos a ir como tiros. Todavía me cuesta hacer cosas que me piden pero en un par de semanas estaré metido totalmente".

Por su parte, Félix Mojón señaló que decidió fichar a Escudero porque "encajaba muy bien en nuestras necesidades, ya que con la baja de Andrés al principio de temporada, y con la lesión de Felipe, estamos faltos de primeras líneas y llevábamos desde principio de temporada buscando un jugador de estas características. Fue fácil decidirse, con ver un par de partidos suyos, supimos que era lo que estábamos buscando". n