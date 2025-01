Pablo Clavería, jugador del Zamora CF: "Tendremos que adaptarnos al contexto en Irún"

Pablo Clavería, jugador del Zamora CF, ha comentado esta mañana en rueda de prensa, que el encuentro de este domingo ante el Real Unión de Irún requerirá que los rojiblancos se "adapten" a las condiciones del choque. Un partido que se juega "en un campo complicado", a pesar de lo cual el bloque zamorano espera "sacar los tres puntos".

"Sabemos de la dificultad del encuentro ante el Real Unión de Irún, un partido en el que nos tendremos que adaptar al contexto y al campo. En casa es un equipo importante", comentó el mediocentro sobre una contienda que, como "todos los partidos de la categoría", no será sencilla. "Esta es una categoría muy igualada, en la que todo partido es muy complicado", afirmó Clavería, sin obviar que si bien, ante los equipos de la zona baja de la tabla al Zamora CF le "ha costado más", los rojiblancos son un bloque que "siempre intenta ganar y plantea así todos los partidos". Palabras con las que reafirmó la intención del Zamora CF por iniciar la liga en 2025 con una victoria.

Clavería, además, comentó que ha visto al equipo volver al trabajo con muy buen tono y se mostró confiante de poder mantener ese tono en Irún. Incluso si el partido parece presentarse más como un compromiso que se determinará por intensidad y trabajo, de ponerse el mono de trabajo, que por toque y calidad. Un guion en el que cree que el Zamora CF se desenvolverá bien. "Creo que será un partido más en ese contexto, como lo fue el de Barakaldo, y en esa ocasión el equipo se puso ese mono de faena. Creo que tenemos que adaptarnos y que, en la segunda vuelta, nos encontraremos con más situaciones así. Lo importante es dar nuestra mejor versión, adaptándonos al contexto", detalló.

Precisamente, con el punto final de la primera vuelta a pocos días de distancia, Clavería aseveró estar satisfecho de su rendimiento al paso por el ecuador de la temporada. "Al principio me costó un poco, más aún con la pequeña lesión que tuve. Pero bueno, hasta el momento todo ha ido bien. Habrá partidos mejores, partidos peores, como siempre, pero hasta ahora me he encontrado bien y espero encontrarme mejor de cara a esta segunda vuelta. Ayudar un poco más al equipo", indicó.