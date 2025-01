Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Vamos a un escenario complicado que requerirá intensidad y concentración"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, comentó que el conjunto rojiblanco abrirá 2025 con un partido que se jugará en un "escenario complicado" como el feudo del Real Unión de Irún. Un factor que podría llevarle a "cambiar el once" y a que los rojiblancos muestren un fútbol más directo.

"Llevamos 10 días entrenando a tope. La gente ha vuelto bien de las navidades, no ha habido ninguna incidencia en cuanto a molestias y lesiones y encaramos con muchísimo optimismo la vuelta al trabajo", comentó Sabas sobre el inicio de año para los rojiblancos, detallando que son "conscientes de ir a un escenario complicado para medir fuerzas con un equipo con mucha necesidad", al igual que su escuadra. "Es verdad que nosotros con el último partido hemos cogido un poquito más de oxígeno, pero no estamos jugando muchísimo y son más que tres puntos porque, al final, es un rival que está por detrás tuya y cuanto más puntos se le saquen, muchísimo mejor".

Sabas valoró de forma muy positiva a su próximo rival, señalando que es un equipo "que tiene muy buenos futbolistas para la categoría". "Creo que no pensaban que iban a estar ahí, en esa situación en la que están a estas alturas de temporada; tenían pensamiento de mucho más y, por ello, vamos a intentar pescar en una situación complicada", indicó, afirmando que intentarán sumar antes de que los irundarras despierten, si bien "siempre es difícil sacar puntos fuera de casa".

Pendientes del campo

La dificultad, además, se incrementará por el estado del campo del Real Unión de Irún. Un factor que Sabas tiene muy presente y que podría obligar a cambiar la puesta en escena a los rojiblancos este domingo. "Ha estado lloviendo y, en los últimos partidos disputados allí, pues el balón casi no rodaba. Eso puede cambiar el once que tienes planteado", aseguró, incidiendo en que "al llegar allá, veremos como está el terreno de juego y, a partir de ahí, habrá que decidir". Una decisión que podría afectar también al estilo zamorano, pues (lógicamente) "si jugar a un campo que el balón prácticamente no rueda, tienes que jugar más fútbol directo". "Tendremos que adaptarnos a lo que sea, a lo que venga y hacerlo lo mejor posible", resumió Sabas, aseverando tener piezas para que el equipo muestre esa versión.

El técnico del Zamora CF afirmó que, otro de los puntos clave para ganar este encuentro, será "jugar con mucha intensidad y concentración", pues Real Unión es un conjunto que tiene "muy buenos futbolistas y con pegada de tres cuartos para arriba" y será importante mantener unión y "las líneas juntas y ordenadas" para ganar la contienda. "Intentaremos que no pase lo de Tarragona, que acabamos casi pidiendo la hora y metidos en el área. Vamos a intentar hacer daño arriba", aseguró.

En cuanto a la mala racha de resultados frente a equipos de la zona baja de la tabla, como su próximo rival, Sabas afirmó que el Zamora CF ha tenido "problemas contra todos" los rivales de la liga, pero es verdad que "quizá se haya tenido más pegada contra los de arriba". "Creo que, con independencia de eso, nuestra mentalidad es la de ser un equipo difícil de batir, como lo somos cuando hacemos las cosas bien. Un equipo al que sea complicado generar ocasiones y que sea generador de las mismas, y eso lo solemos hacer en todos los partidos", zanjó.

Mercado de invierno: confianza en que los refuerzos lleguen

En cuanto a las navidades y el mercado de invierno, Sabas afirmó que "se trata de un mercado mucho más complicado que el de verano" y que, pese a que los fichajes no hayan llegado antes de reiniciarse la liga, él confía "plenamente en la dirección deportiva, la gente que la compone y la visión que tienen del fútbol para intentar reforzar la plantilla y mejorar" lo que ya se tiene. El técnico se mostró optimista y, pese a que los reyes magos pasaron de largo por el Ruta de la Plata sin dejar ningún presente en forma de fichaje, el madrileño no dudó en señalar que "todavía queda tiempo" y él, se ha "portado bien" en 2024. Por ello, "no ha quitado el árbol"... pero, si no llegaran los refuerzos, tiene claro que "se irá a muerte con lo que hay".