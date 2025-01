El CB Zamora se queda a un paso de conseguir una victoria histórica

No pudo Caja Rural CB Zamora dar la campanada en Palencia, donde estuvo a punto de derrotar a los locales en un gran partido que sólo empañaron un mal inicio en el último cuarto y el poco acierto en el tiro libre en la recta final del encuentro (79-75). Y es que los de Saulo Hernández cuajaron una gran primera parte y llegaron a tener hasta 11 puntos de renta ante un Súper Agropal Palencia Baloncesto que subió el ritmo tras el descanso y conseguía darle la vuelta al marcador en el tercer cuarto para aprovechar el mal inicio visitante en el último y colocarse con +7 puntos. Fue suficiente, aunque aguantaban el tipo los de Saulo Hernández, que tuvieron opciones hasta el final, sin embargo, los problemas de Lo en el tiro libre impidieron remontar a los visitantes.

Quería el Zamora asaltar el Municipal de Deportes de Palencia y lo intentó mostrando desde el inicio una gran intensidad en todas sus líneas, lo que le generó muchos problemas a un Palencia que no conseguía mantener el balón en su poder no acertar con el aro contrario. Así, los de Saulo Hernández abrían la primera brecha en el luminoso y colocaban el 0-8 en menos de dos minutos de juego. Pero ahí se acabó el dominio de los zamoranos. Súper Agropal Palencia Baloncesto reajustaba sus líneas, calmaba nervios iniciales y conseguía sacudirse la presión visitante, haciéndose con el control del partido para darle la vuelta al marcador con un parcial de 9-0 en poco más de un minuto (9-8).

No se dejaba llevar por la precipitación el conjunto zamorano, que volvía a entrar en juego, cortando la escapada del rival y llevando el partido a la más absoluta igualdad. Imprimían un alto ritmo al juego los de Saulo Hernández, convirtiendo el encuentro en un corre calles, con continuas idas y venidas y alternancias en el electrónico. Una igualdad que se mantuvo ya hasta el final del cuarto, cuando un triple de Round permitía a los visitantes colocarse con 3 puntos de renta (24-27).

Recortaba distancias Wintering en el inicio del segundo cuarto, pero Caja Rural CB Zamora conseguía hacerse con el control del partido, durmiendo ahora el juego y defendiendo con mucha agresividad para crecer desde atrás. Conseguían los de Saulo Hernández frenar a un Palencia que perdía balones y no encontraba posiciones cómodas de tiro, lo que permitía al cuadro visitante abrir una brecha de 11 puntos cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (29-40).

Reaccionaba Súper Agropal Palencia Baloncesto de la mano de Krutwig, que obligaba a Saulo Hernández a pedir tiempo muerto a 2´22 para el descanso (35-42). Conseguía el técnico de los zamoranos frenar la reacción de los locales, aunque en la recta final del cuarto un tiro fallado y una pérdida de balón de los visitantes permitían al conjunto palentino dejar las diferencias en solo 4 puntos (42-46).

No empezaban mejor las cosas tras el descanso. Los zamoranos no conseguían ahora doblegar a un Palencia que seguía recortando diferencias (47-48, minuto 21). Nikic salvaba los muebles, pero poco después cometía una antideportiva que permitía a Borg empatar el encuentro desde la línea de tiros libres (50-50). No quedaba ahí la cosa y tras varios fallos en ataque de los zamoranos, el conjunto morado conseguía colocarse de nuevo por delante en el marcador (52-50, minuto 24).

Estaba completamente noqueado el conjunto de Saulo Hernández, que no conseguía ahora superar la presión defensiva de los locales y veía como Súper Agropal Palencia Baloncesto se iba de 4 puntos.

Conseguía el técnico de los zamoranos frenar los nervios de su equipo, que tiraba de oficio y sacaba petróleo de sus tiros libres para mantenerse con vida (56-55). La igualdad era máxima y Pauksté volvía a darle la vuelta al luminoso a 3´29 para el final del cuarto (56-57).

El partido entraba de nuevo en una fase de igualdad, con idas y venidas y alternancias en el electrónico que dejaban el marcador en un ajustado 66-64 a falta del último cuarto.

Súper Agropal Palencia quería hacerse con el control del partido y lo intentó apretando los dientes en defensa, tratando de calmar el encuentro y consiguiendo elevar su renta hasta los 5 puntos a falta de 7 minutos para el final (69-64). Paraba el partido Saulo Hernández, que conseguía que los suyos se mantuviesen en el partido frente al arreón local (73-69, minuto 35).

Peleaban los de Saulo Hernández, al límite ya de fuerzas, pero los palentinos, con su quinteto estelar en pista, encontraban su mejor juego en el momento clave, y conseguían irse de 7 puntos a 3 minutos del final, obligando al técnico visitante a parar el partido (77-70). Lo intentaba Saulo Hernández dando entrada a Lo, que con su agresividad conseguía mantener a los suyos en el partido, pese a su pésimo porcentaje de acierto en el tiro libre. Aún así, a 30 segundos para el final, el marcador arrojaba un 78-75 que llevaba al técnico zamorano a parar el partido. El balón era para los suyos, que se la jugaban de tres con un lanzamiento de Hanzlik, pero no entraba el balón y Vaulet cerraba el partido desde el tiro libre (79-75).