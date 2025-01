Un Caja Rural CB Zamora en alza visita Palencia para disputar un derbi regional de altura en Primera FEB

El Caja Rural CB Zamora se desplaza hoy hasta Palencia para, a partir de las 21.00 horas, afrontar un nuevo encuentro de liga, un nuevo derbi autonómico dentro de Primera FEB en el que buscará conseguir lo que no pudo lograr frente a Real Betis, un triunfo que confirme su crecimiento y le permita estar un poco más arriba en la clasificación.

La escuadra de Saulo Hernández saltará a la pista esta noche con el claro objetivo de recuperar ese triunfo que pudo lograr ante el Real Betis y que mantiene a los zamoranos sin victorias frente a los seis primeros clasificados. Una derrota que, al técnico, no le dio "rabia ninguna".

"A mí, particularmente, no me da ninguna rabia el resultado cuando me gana un equipo que demuestra ser mejor que tú o tener mejor día, como ocurrió el pasado sábado", comentó Saulo Hernández, apostillando: "Real Betis ganó con merecimiento". El marcador, por tanto, no pesará hoy ante Súper Agropal Palencia, como tampoco su posición en el Top-6. "Creo que estamos haciendo las cosas bien, aunque no hayamos ganado a nadie de los de arriba. Creo que me daría más rabia haber ganado a dos o tres súper equipos y perder con conjuntos con nuestros objetivos por no haber hecho lo que tenemos que hacer. Por no luchar por jugar lo mejor posible", comentó el entrenador del Caja Rural CB Zamora.

Así pues, dispuesto a darlo todo una vez más cuando tenga lugar el salto inicial, los zamoranos aspiran a plantar cara a todo un equipazo. La idea es mejorar la imagen dada en pretemporada, cuando ambos equipos se enfrentaron, pero cambiando el 90-96 en favor de los palentinos por un marcador positivo para los azulones.

La empresa, sin embargo, no será sencilla. Y así lo indicó el propio Saulo Hernández, destacando que su oponente esta noche "es el conjunto que más ha mejorado" desde que arrancó la competición pese a no reforzarse desde entonces. Una evolución que convierte a Borg, Kamba, Krutwig, Kunkel y Wintering en jugadores más peligrosos de lo que ya demostraron ser sobre el Ángel Nieto.

Para combatir con el potente bloque dirigido por Luis Guil, el plantel de Saulo Hernández recupera a Jacob Round, pero su roster podría verse mermado por un virus gripal que ha causado estragos en el vestuario esta semana. Una incidencia que podrá mermar las fuerzas, pero no la determinación de un Caja Rural CB Zamora al que apoyará un buen número de aficionados al que se espera con los brazos abiertos para dar lugar a un derbi de altura.

