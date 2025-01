Tebas denuncia "el silencio cómplice" del Madrid en el caso Olmo

"Capítulo 1 de esta tragicomedia". Así comienza en su cuenta de X el largo mensaje de Javier Tebas, presidente de La Liga, en el que explica que "hay muchas cosas que sorprenden de la reciente medida cautelar" adoptada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para permitir la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El dirigente acusa al Madrid de mantener "un silencio cómplice" en todo este caso, resuelto "con celeridad y una rapidez inusual que no dio lugar a vista ni a La Liga y a la RFEF".

Pero Tebas va mucho más allá introduciendo a un nuevo actor en este caso que ha sacudido las estructuras del fútbol español. No habla del Barça. Ni tampoco de Joan Laporta. Él mira hacia otro lado. “Desde hace tiempo, el CSD —y en particular su presidente, dando las instrucciones oportunas— parece tener como objetivo desmantelar los sistemas que funcionan en LaLiga y cuentan con el apoyo mayoritario de los clubes”, ha dicho el máximo dirigente de la patronal de los clubs.

Está hablando Tebas de Florentino Pérez al que tampoco cita directamente. “El presidente del CSD parece escuchar una única voz, que no representa al fútbol profesional español. Y esa voz, curiosamente, guarda un silencio cómplice en este caso. ¿Dónde está ahora Real Madrid Tv?”, ha subrayado el máximo responsable de La Liga tras enumerar la cantidad de cosas que le han sorprendido en este asunto.

"Ignorar decisiones previas"

Desde "la celeridad” en resolverlo “al olvido de resoluciones anteriores" como "ignorar decisiones previas tanto del CSD como de los tribunales de justicia". Pero el análisis de Tebas sobre la medida "cautelar urgente" adoptada por el organismo gubernamental no se detiene ahí.

Dani Olmo y Frenkie de Jong se saludan con Unai Simón el guardameta del Athletic Club . / EFE

También incide en el argumento del CSD en que sostiene la falta de competencia de la Comisión de Seguimiento de La Liga y la Federación. "Esta decisión demuestra un desconocimiento profundo sobre cómo se gestionan los visados previos y las licencias cuasi definitivas. ¿Acaso no hay acuerdos previos en estas instituciones ?", se pregunta Tebas sabiendo él mejor que nadie la respuesta.

"Además, no se menciona en ningún momento los artículos del reglamento de la RFEF que impedían la concesión de licencias a los jugadores que es la clave del tema y no el control economico. ¿Un olvido intencionado?", vuelve a preguntarse el presidente de La Liga, quien recuerda que “el control económico, admirado a nivel mundial, ha sido clave para salvar a numerosos clubes históricos de la ruina y conseguir una competición integra dentro y fuera del campo”.

Pero, como recuerda Tebas, "el CSD lo pone en duda, mostrando nuevamente un desconocimiento de los efectos de sus decisiones (que no es la primera vez)". Y termina denunciando que "el CSD - y en particular su presidente, dando las instrucciones oportunas— parece tener como objetivo desmantelar los sistemas que funcionan en LaLiga y cuentan con el apoyo mayoritario de los clubes” porque revela que "parece escuchar una única voz, que no representa al fútbol profesional español"