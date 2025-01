Jacob Round, del Caja Rural CB Zamora: "Para ganar en Palencia harán falta 40 minutos de máxima atención"

Jacob Round, capitán del Caja Rural CB Zamora, atendió este jueves a la prensa con motivo del encuentro que mañana jugará su equipo frente a Palencia Basket. Un choque complicado para los hombres de Saulo Hernández en el que, según apuntó el escolta, harán falta "40 minutos de máxima atención" para lograr la victoria.

El jugador británico ha asegurado que se encuentra ya "al 100%" para jugar el partido contra Palencia tras la lesión que le ha mantenido fuera de la pista por dos jornadas. "Me perdí dos partidos porque me lesioné justo antes del encuentro ante Oviedo. En una situación normal, pues tendría una semana entera para recuperarme y no habría más problemas, pero al estar tan cerca de ese partido y, luego, con las fiestas, pues no hemos podido entrenar tanto. Entonces, no pudimos hacer todo lo que queríamos para tener confianza en mi estado físico antes del partido ante el Real Betis", comentó Round, quien señaló que "por suerte, el club cuenta con un gran staff técnico y piensa tanto en los resultados del equipo como en la salud del jugador", lo que le ha dado más días de descanso y entrenamiento para recuperarse.

Durante esa ausencia, una vez más, Round ejerció de capitán desde el banquillo, intentando "sumar algo, lo máximo posible" al juego de los suyos desde fuera de la pista. "Es una sensación muy mala no poder ayudar en la cancha, pero intento aportar de manera secundaria, ayudar lo que pueda y animar al máximo", detallaba el jugador que, desde fuera, ha visto "muy bien al equipo". "A nivel de baloncesto he visto muy bien al equipo. Seguimos con confianza después de haber hecho dos últimos partidos notables y afrontamos con ilusión la oportunidad de jugar contra un equipo como Palencia, que el año pasado estaba en ACB", relató el escolta, añadiendo: "Es verdad que perdimos contra el Real Betis y que una derrota siempre tiene algo de negativo, y que los jugadores queremos ganar siempre, pero sabemos que pudimos ganar y eso es bueno. Lo teníamos en nuestra mano, pero a veces por circunstancias ajenas (como las bajas y problemas por gripes con el virus que recorre Zamora) tienes que entender que no puedes controlarlo todo... aun así, creo que ese partido nos dará confianza porque demuestra que, si hacemos todo lo que está en nuestra mano y jugamos dentro de nuestro estilo durante 40 minutos, podemos ganar a cualquiera".

En ese sentido, Round afirmó: "Creo que frente a Palencia se verá un partido bonito, porque es un equipo que juega un baloncesto parecido al nuestro. Juegan a un ritmo muy alto, como ya vimos durante pretemporada. Además, creo que los dos equipos han mejorado mucho desde septiembre. Nosotros, seguro; y, yo pienso, que ellos también. Por ello, creo que para ganar en Palencia harán falta 40 minutos de máxima atención y, al igual que frente al Real Betis, tener buenos momentos y, en los malos, seguir confiando en nuestro juego".