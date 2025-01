Iñaki Martín llega al Real Valladolid en busca de la permanencia

Iñaki Martín se ha convertido en las últimas horas en nuevo entrenador del UEMC Real Valladolid Baloncesto, rival del Caja Rural CB Zamora esta temporada y que ahora mismo se encuentra tercero por la cola. El preparador vallisoletano, experimentado, con una extensa carrera y muchos galardones en su hoja de servicios, regresa a la que es su casa y en la que dirigió durante la primera temporada de la historia de ña entidad. El técnico guipuzcoano de nacimiento y pucelano de adopción dirigirá al equipo en una segunda etapa después de iniciar el curso como segundo de Porfi Fisac en el Casademont Zaragoza de Liga Endesa.

Se trata de un entrenador con mucha experiencia y en su currículo está su estancia en Zamora donde dirigió en Liga EBA al Virgen de la Concha.

Iñaki Martín será presentado oficialmente como nuevo entrenador del UEMC Real Valladolid Baloncesto hoy jueves a las 10.15 horas en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga pero su primer entrenamiento al frente del equipo, no obstante, lo dirigó ayer en lo que fue la primera toma de contacto con la plantilla y las instalaciones del Club blanquivioleta.

Por otro lado, ya se sabe que los partidos Monbus Obradoiro vs Real Betis y Odilo FC Cartagena vs Silbö San Pablo Burgos serán las semifinales en la lucha por el título de la primera edición de la Copa España, cuya Final Four se disputará los próximos 24 y 25 de enero en una sede aún por determinar. Tras un camino trazado a lo largo de los últimos cinco meses, con 88 partidos disputados en total y con 40 equipos en liza, la resolución de este martes para los emparejamientos de cuartos de final brindó estos cruces y dejó fuera a otro favorito como el Movistar Estudiantes.

No en vano, el San Pablo Burgos empató (91-91) durante su visita al Movistar Academy Magariños e hizo bueno su triunfo por 96-58 en la ida. Además, el Betis volvió a ganar al Alimerka Oviedo, esta vez por 78-71 y en la ida había sido por 78-82; y el Monbus Obradoiro batió al UEMC Real Valladolid, pues su 65-61 de la vuelta remontó el 80-78 de la ida. Por último, el cuarto integrante de la Final Four se decidió en la prórroga del duelo entre FC Cartagena vs Amics Castelló. El 89-76 de la ida había complicado la supervivencia a los cartageneros, pero en la vuelta neutralizaron su desventaja y finalmente vencieron por 107-88. n