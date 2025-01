El Zamora CF, paralizado a la espera de fichas libres

Más intenciones que acciones ha habido en el Zamora CF en esta primera semana de año, en lo que al mercado de fichajes se refiere. En la entidad rojiblanca tienen claro, y así lo expresan públicamente, que quieren reforzarse para esa segunda parte de la Liga, pero por ahora no han podido cerrar ninguna incorporación, a pesar de que hay varios nombres en cartera.

El objetivo de los dirigentes y de la comisión deportiva pasa por incorporar a la plantilla a un pivote de corte defensivo y dos delanteros, aunque para que eso suceda deben producirse salidas que todavía no han podido materializarse. Tal y como explicaron desde el club de la capital del Duero, la situación con Juanan sigue enquistada. El salmantino no tiene previsto ceder su ficha federativa salvo que se le asegure un contrato para el próximo curso, pero desde la "planta noble" del club no están dispuestos a ceder en ese terreno, pero "sí en probarle en verano para ver cómo está y pagarle toda esta temporada". Mientras, la "operación salida de Mancebo" sí está más encarrilada. Ya hace una semana que se le comunicó al extremo que no cuentan con él para los próximos meses y, aunque no es agradable, sí hay disposición de llegar a un acuerdo en los próximos días o semanas, por lo que se entiende que el jugador está buscando un destino mientras sigue trabajando a diario con sus compañeros.

También se trabaja en la cesión de Luis Rivas, pero todavía no hay destino. Desde que se dio a conocer la noticia el Zamora CF ha recibido ofertas de multitud de equipos de Segunda RFEF y alguno de Primera RFEF, pero quieren asegurarse de que sea un equipo en el que tenga minutos que le permitan crecer como jugador y adquirir experiencia. Así las cosas, y conscientes de que si no hay salidas no puede haber entradas, desde el club afirman que no hay ningún fichaje cerrado al 100%, aunque sí un interés por varios futbolistas que creen pueden subir el nivel grupal estos próximos meses. Sí confían en el Ruta de la Pata en buscar un entendimiento con Juanan y un acuerdo óptimo para Mancebo y Rivas, y es que si no se logran estas tres salidas deberán pensar en otras opciones dentro del vestuario.

Por el momento lo que no han recibido son peticiones voluntarias de salir, aunque entienden que es algo que puede suceder si a algún componente le llega una buena oferta y está gozando de pocos minutos a las órdenes de Sabas. De forma paralela se está en plena preparación del último partido de la primera vuelta, el domingo en Irún, para después recibir a Osasuna B en el Ruta. Además, ya se sabe que el encuentro ante el Tarazona será el domingo 26 de enero a las 15.30 horas.

