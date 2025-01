El Día de Reyes en el deporte zamorano: Un fichaje, el regalo más demandado

Seis de enero. Apenas ha salido el sol y los más pequeños se desvelan ansiando con ilusión descubrir el paso de los Reyes Magos por su casa. ¿Qué presentes habrán traído? ¿Qué aguarda bajo el árbol? Todo niño se levanta con ilusión en busca de ver su sueño hecho realidad, de tener en sus manos ese regalo que anhela. Y, dentro del mundo deportivo, ese tipo de emoción lo aporta el mercado invernal de fichajes. Un periodo que arranca en enero y que muchos clubes alcanzan, a día de hoy, deseando un refuerzo tanto como el juguete más codiciado del momento.

En Zamora, no todos los clubes tenían en su carta a Sus Majestades de Oriente un fichaje como objeto de deseo. Sin embargo, sí hay equipos que aspiran a reforzarse en este inicio de 2025 para poder así alcanzar sus metas en lo que resta de temporada. Es el caso del Zamora CFo del CD Zamarat, que hoy podrían dar un presente a sus aficionados en forma de incorporación.

Rojiblancos y naranjas, obligados a fichar

El equipo de Juan Sabas trabaja desde hace semanas en potenciar su plantilla. Y no con un único futbolista. Por ello, además de intentar utilizar la ficha de Juanan, se espera la confirmación de alguna salida como las de Mancebo o Luis Rivas. Marchas obligadas para que se produzcan llegadas al Zamora CF, que tiene en su lista de deseos un mediocentro defensivo y un atacante como prioridades. Quizá, alguno de ellos, llegue de la mano de Melchor, Gaspar o Baltasar.

También ha pedido a los Reyes Magos un fichaje el Recoletas Zamora. El primer equipo del CD Zamarat cuenta con la baja de larga duración de Anna Prim y la reciente lesión de Aina Martín. Ausencias que condicionan al equipo de Vasconcelos, en cuya carta a Sus Majestades figura con seguridad una jugadora exterior. A ser posible, española, para facilitar las rotaciones debido a las normas de la Liga Challenge. Un refuerzo que quizá tarde en llegar, pero al que las naranjas se han acercado tras dar la baja a Emily Kalenik.

Unos Reyes "tempraneros"

Y si en casa del CD Zamarat el "regalo" de un fichaje podría retrasarse, en el Balonmano Zamora los Reyes pasaron antes de tiempo para otorgar a Félix Mojón ese refuerzo que deseaba para la primera línea. Raúl Escudero ha sido el elegido para ocupar el hueco de Andrés y suplir, además, la baja por lesión de Felipe Ferreira.

Pero no todo el deporte zamorano quiere un fichaje por Navidad. Por ejemplo, el Caja Rural CB Zamora "ha pedido salud a los Reyes" para que la plantilla de Saulo Hernández no tenga que recurrir a un mercado de fichajes que sigue de cerca, pero dejando mover ficha al resto de equipos. Y es que, por ahora, los azulones están demostrando no tener necesidad de incorporación alguna.

