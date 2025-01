Saulo Hernández tras la derrota del CB Zamora ante el Betis: "No creo que hayamos perdido por los árbitros"

Al término del encuentro de ayer ante el Real Betis, Saulo Hernández valoraba lo sucedido en el Ángel Nieto y quiso destacar que por primera vez su equipo había tenido "opciones reales" de ganar a un rival del "top-6". "Durante buena parte del partido hemos estado por encima y creo que el pabellón ha disfrutado de baloncesto de buen nivel por parte de los dos, viendo a jugadores que solemos ver en la tele y que han demostrado su calidad, mientras que nuestros jugadores no se han achantado y han hecho un partido muy meritorio en muchas fases". En la parte negativa, Saulo Hernández sí confesó sentir rabia porque "no hemos hecho las cosas lo suficientemente bien en aspectos que dependen de nosotros. Sabíamos que ellos nos iban a poner zona, la teníamos trabajada, pero no hemos sido capaces de atacarla con criterio, con acierto, o con las dos cosas. Han estado 25-27 minutos seguidos en zona y eso nos ha cambiado el ritmo de un partido que hasta ese momento dominábamos", se lamentó el entrenador. En su intervención sí quiso poner en valor datos positivos y recordó cómo "ha habido un momento que ellos parece que rompen el partido y que todo hace indicar que va a ser muy complicado volver, pero hemos llegado a ponernos arriba, dando la imagen de competir hasta el último momento y de tener opciones de ganar", apuntó el responsable de banquillo.

También tuvo una mención para los árbitros y expuso que entiende que "todos somos subjetivos y a lo mejor después, cuando vea el vídeo, tengo otra sensación. Pero ahora no tengo la sensación de que los árbitros nos hayan pitado a favor, de eso estoy casi convencido. Y me cuesta mucho pensar que hayan sido neutrales, pero habrá días en los que, a lo mejor, tenemos la suerte de que nos pitan favor".

No obstante, sí dejó claro que "no creo que hayamos perdido por los árbitros". "Aunque los árbitros quieran pensar que tratan a todo el mundo por igual, es muy complicado. Porque ellos (en referencia al Real Betis) tienen un estatus y una categoría en la liga que nosotros nos tenemos que ganar, y creo que nos lo estamos ganando. Creo que cada día todos nos respetan más y es un camino que acabamos de empezar y esperamos que pronto nos sintamos de esa manera".

Por último, sí puso en valor el ambiente que se vivió en el Ángel Nieto "lleno y volcado" y agradeció la imagen de sus aficionados. "Han estado apretando al equipo rival, a los árbitros, animándonos, dándonos energía, quedándose a aplaudir, chocando la mano con los jugadores… Al acabar les he comentado a los jugadores que no les tenía que decir que lo han hecho bien, porque ya lo había hecho la afición. No es fácil perder y que con el cabreo la gente se quede para aplaudir y reconocer el tremendo esfuerzo que han hecho los jugadores para estar hasta el último minuto con opciones de poderle ganar a Betis", concluyó.