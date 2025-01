El Recoletas Zamora abre 2025 ganando a Real Canoe en un gran partido en el Ángel Nieto

El Recoletas Zamora inició 2025 con victoria al imponerse por 86-68 al Sernova Renovables Real Canoe. Un equipo que pagó caro su desatino en el segundo parcial, pero que nunca bajó los brazos. Ni en los mejores minutos de una formación naranja muy entonada, sólida al rebote y con un ataque letal en el tercer periodo.

Diez segundos tardó Real Canoe en abrir el marcador con una penetración por la zona central, mandando un claro aviso al cuadro local: No iba nunca a bajar los brazos. Eso sí, el equipo naranja respondió, tras un par de fallos, con contundencia gracias a un triple de Polleros.

Los primeros minutos fueron de juego rápido. Ninguno de los dos equipos especuló buscando el aro con las naranjas ampliando la diferencia y su oponente dando réplica. Una dinámica que mantuvo el duelo igualado (7-7, m. 3) entre canastas, fallos y faltas.

Al paso por el ecuador del primer cuarto, un triple con tiro adicional de Polleros puso en clara ventaja al Recoletas Zamora (12-7), cada vez más asentado en defensa. Sensación que prolongó la segunda unidad, elevando la diferencia a siete puntos. Sin embargo, las visitantes se reactivaron al término del primer cuarto para, ante la falta de acierto local, tomar la delantera (18-20).

Scott, con una gran acción, igualó el duelo al inicio del segundo cuarto. Un inicio prometedor que dio lugar a un parcial de 6-0, si bien Real Canoe no tardó en devolver el golpe con la exnaranja Lizarazu al frente de las suyas. Con todo, el equipo de Vasconcelos se mantuvo al frente, alcanzando de nuevo los siete de ventaja (31-24, m. 16) y llegando al descanso con un 41-33 a su favor, que supo a poco. Y es que, a poco más de un minuto para el intermedio, la renta era de once tantos gracias al acierto de Soeiro y Hernández. Una diferencia que Real Canoe se empeñó en reducir, de nuevo a final de cuarto, sin mucho éxito.

Un tercer cuarto letal de las naranjas

La segunda parte del encuentro arrancó de forma muy similar a su antecesora. Canasta rápida de las visitantes y acierto local posterior para dar lugar a un parcial naranja de 6-0 con Knezevic como estilete y Puiggros a su zaga. Un arranque eléctrico que no pilló desprevenido al Recoletas Zamora, eficaz bajo el aro para forzar el tiempo muerto rival (51-37, m. 23).

Las madrileñas trataron de reaccionar para no despedirse antes de tiempo del partido. Apretaron los dientes y no facilitaron la tarea al cuadro de Vasconcelos, si bien su esfuerzo sirvió de poco. Knezevic y Scott anotaban canastas fáciles para disparar la renta un poco más, a 17 puntos, cuando restaba cerca de un cuarto de hora para el final. Preludio de la sentencia del encuentro, pues Recoletas Zamora no se dejó llevar y en los siguientes minutos ajustició a su rival para poner un contundente 73-47 en el marcador a falta del periodo final. El festival anotador de las naranjas dejaron sin suspense los últimos diez minutos del envite.

La única duda que se mantuvo con vida a lo largo del cuarto periodo fue conocer el marcador exacto de la primera victoria de 2025 para el Recoletas Zamarat. Un triunfo claro y rotundo, fruto del buen tono colectivo en ataque y defensa del equipo de Vasconcelos ante un rival que, por voluntarioso, no dejó de mostrarse inferior sobre la pista del Ángel Nieto. Realidad que reflejó el 86-68 final en un cierre con dos canteranas naranjas disfrutando en pista.