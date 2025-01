JP, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Es una liga muy difícil y tenemos que seguir por el mismo camino"

Comienza un nuevo año para el Caja Rural CB Zamora en el que el principal objetivo es mantener la ilusión de los aficionados y prolongar el ritmo de crecimiento experimentado por el club en los últimos tiempos y que en muchos casos va más allá del primer equipo. Sin embargo, a nadie se les escapa que los sénior, la plantilla de Primera FEB, debe ser un espejo en el que la cantera debe fijarse y de eso son conscientes tanto los jugadores como el cuerpo técnico, un grupo que no ha parado ni en Navidad, y que este sábado vuelve a la pista que tantas alegrías dio en 2024.

Toca otro rival complicado, un Real Betis con jugadores que hace solo unos meses estaban jugando en ACB y Euroliga, y de los que ahora se podrá disfrutar en un pabellón de la capital del Duero el sábado a partir de las 17.30 horas, en una cita que aunará el deporte con la solidaridad ya que está prevista una “lluvia de peluches” que después de donarán a través de Cáritas Diocesanas a los niños de familias más necesitadas y vulnerables. Así, los asistentes al encuentro pueden llevar un peluche y participar en esta iniciativa que ya es un “clásico” que vuelve a poner en valor la solidaridad de todos.

Centrados en lo deportivo, el CB Zamora encara la recta final de la primera vuelta con tres encuentros (dos de ellos en casa) con el mismo reto: dejar una buena imagen y alargar las sensaciones del último choque ante Oviedo. Así lo explicó JP, quien dejó claro que más allá de las fechas en las que se encuentran “que no son más que una formalidad” todos en el vestuario tienen clara la necesidad de “continuar con la misma línea, con química dentro del equipo y una agresividad en el juego que nos llevará por el buen camino”.

A título individual, el jamaicano continúa con su evolución personal y dando pasos adelante para ser cada vez un jugador “más serio y consistente, tanto ofensiva como defensivamente, entendiendo que cada día es una oportunidad para mejorar”. Además, confesó que “cuando juego como soy capaz de jugar, creo que realmente ayudo al equipo en un modo positivo”.

Además, JP admitió la “excitación” que existe en el vestuario del CBZ por verse las caras con un grande como es el Betis, conscientes todos, no obstante, de la enorme dificultad a la que se enfrentan en una semana en la que la preparación ha sido algo distinta por los días festivos. No obstante, el jugador tiene claro que el planteamiento no cambio y “la idea es seguir por el mismo camino, currar, dar lo mejor de nosotros mismos y ver si somos capaces de sacar la victoria ante Betis”, concluyó no sin dejar claro que él siempre creyó que a estas alturas estarían en una buena posición como sucede con el noveno puesto que ostentan. “Esta es una liga muy difícil con algunos de los mejores jugadores de Europa. Empezamos el nuevo año con un recorrido equilibrado y solo queremos seguir mejorando”.

“En el comienzo de la temporada cada equipo tiene aspiraciones y cosas que quiere lograr durante el año, y no hemos logrado nada todavía. Solo hemos intentado mejorar cada día y estamos en la posición en la que estamos debido al trabajo que hacemos cada día. Necesitamos trabajar para seguir siendo mejores y seguir teniendo posibilidades de mantener este balance de victorias y derrotas”, puntualizó Powell.

Por su parte, Saulo Hernández, indicó en rueda de prensa que él desde el banquillo afronta estos tres encuentros que restan de primera vuelta “de uno en uno”, dando prioridad a este primero, el Real Betis. En este sentido, el entrenador se mostró feliz de que se haya normalizado, de alguna manera, ver en el pabellón Ángel Nieto a equipos y jugadores del nivel de los béticos ya que “es una muestra de lo mucho que está creciendo el club.

La semana ha sido especial por los días de fiesta y Hernández tiene claro que la única opción para ganar es "si realmente vamos emocionados con la posibilidad de competirles, emocionados con la posibilidad de enfrentarnos a jugadores que hace un año ninguno de nosotros soñábamos con poder tener enfrente. Para nosotros el regalo de Reyes es poder demostrar que podemos competir contra este pedazo de equipo", aseguró el zamorano que tendrá a todos disponibles para este primer choque del año.