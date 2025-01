Salah, Neymar, Davies, De Bruyne...: todos los futbolistas que ya son libres para negociar su futuro

Hoy es Año Nuevo y, en clave futbolística, esto supone que a partir de hoy todos aquellos jugadores que finalicen su contrato en junio de 2025 podrán negociar abiertamente con cualquier club del panorama futbolístico. Esta nueva corriente llevada a cabo por varios futbolistas, se basa en finalizar contrato y firmar de forma gratuita con un nuevo club, se impone en el gremio futbolístico. De esta forma, jugador y agente se aseguran una elevada prima de fichaje.

Varios de los grandes colosos del fútbol europeo están a la espera de la decisión de sus futbolistas. Clubes como el Bayern de Múnich o el Liverpool ocupan la mayoría de las plazas de esta lista, con jugadores claves en sus proyectos de las últimas temporadas. Aún restan unos meses para ejercer una posible renovación, pero los grandes equipos ya están al tanto de la situación de estos futbolistas para poder adquirir sus servicios a coste 'cero'.

Son varios los que han seguido esta estrategia en los últimos años: Kylian Mbappé, David Alaba, Robert Lewandowski... Ahora, de cara a un nuevo curso, estos son los 11 futbolistas con mayor valor de mercado según Transfermarkt que quedan libres en 2025. En su mayoría, se trata de grandes talentos, que parecen haber finalizado un ciclo en su club, pero también figuran jugadores veteranos con una última palabra que decir en el mundo del fútbol.

Trent Alexander-Arnold, jugador del Liverpool. / EFE

Trent Alexander-Arnold (26 años/70M€)

El lateral inglés afronta la que puede ser su última temporada como 'red'. Desde su llegada a la élite en 2017, de la mano de Jurgen Kloop, el inglés ha sido una pieza fija en el esquema del conjunto de Liverpool. Ahora, no pasa por su mejor momento y acumula varias molestias físicas que le han impedido ofrecer su mejor versión, quién sabe si un nuevo destino sobrevuela ya su cabeza. El favorito para hacerse con sus servicios es el Real Madrid, que busca un recambio de lujo para suplir la baja de Dani Carvajal, encontrando en Alexander Arnold un perfil muy ofensivo similar al canterano madridista.

Leroy Sané, jugador del Bayern Múnich. / EFE

Leroy Sané (28 años/60M€)

El extremo de 28 años vive su plenitud como futbolista en el Bayern de Múnich. Llegó procedente del Schalke 04 y el alemán se ha hecho un hueco en la banda derecha del Allianz Arena, que Arjen Robben dejó vacía hace varias temporadas. Pese a ser una figura importante en el conjunto bávaro, Sané aún no ha renovado y finalizará su contrato en el próximo mes de junio. En los últimos tiempos, ha sonado para equipos como el Liverpool o incluso el Real Madrid, pero ninguno de estos movimientos llegó a producirse. Ahora, se ofrecerá a equipos de primer nivel, que podrán contar con un jugador diferencial en el último tramo del campo, con un desborde y un golpeo de balón al alcance de muy pocos, pero un tanto irregular. Es uno de los 'caramelitos' que los clubes pueden firmar gratis.

Mohamed Salah, jugador del Liverpool. / EFE

Mohamed Salah (32 años/55M€)

El egipcio declaró el pasado mes de noviembre que "se siente más fuera que dentro del Liverpool a final de temporada". El egipcio llegó en 2017 al club 'red', alcanzando la final de la Champions en su primera temporada. Después llegó una nueva final, con el mismo desenlace ante el Real Madrid y la ansiada 'orejona' para los de Anfield. El egipcio se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la historia del Liverpool, pero ahora su final parece estar más cerca que nunca. El extremo ya estuvo a punto de abandonar Merseyside el pasado verano tras una oferta de Arabia, pero decidió continuar una última temporada. Su entrenador, Arne Slot, ha mostrado su apoyo al egipcio y afirma que cuenta con él.

Alphonso Davies, jugador del Bayern Múnich. / EFE

Alphonso Davies (24 años/50M€)

Otro de los que parece que acabará en el Real Madrid es Alphonso Davies. En la casa blanca se han propuesto renovar la parcela defensiva, más concretamente los laterales, y tanto Arnold como Davies parecen los mejor posicionados. Ambos encajan en la política de fichajes que emplea el club blanco, firmando jugadores a coste cero. Davies llegó al Bayern en 2019, procedente de la MLS. En sus temporadas como bávaro ha logrado una Champions y cinco Bundesligas. Ahora, su destino parece estar más cerca del Bernabéu para formar una banda izquierda temible con Kylian Mbappé o Vinicius Jr.

Joshua Kimmich, jugador del Bayern Múnich. / EFE

Joshua Kimmich (29 años/50M€)

Otro de los futbolistas clave en el Bayern Múnich de la última década finaliza contrato el próximo verano. Joshua Kimmich es un caso particular. Siempre ha mostrado su amor por el conjunto alemán, pero su etapa en Alemania parece tener un final cercano. En varias ocasiones ha reiterado su deseo de permanecer en Múnich toda la vida, pero quizá las perspectivas y necesidades deportivas de Joshua hayan cambiado en los últimos tiempos. Hace unos veranos ya sonó para el FC Barcelona, que parece tener muy vigilada la situación del mediocampista. También se le ha vinculado en ocasiones con el Real Madrid, más aún si cabe tras la marcha de Toni Kroos.

Jonathan David , jugador del Lille. / CHRISTOPHE PETIT TESSON. EFE

Jonathan David (24 años/45M€)

El futbolista canadiense es el más joven de esta lista. Sus 24 años y varias temporadas con un gran nivel goleador le sitúan como uno de los 'caramelitos' del mercado. Es internacional por la selección canadiense, donde promedia un gol cada dos partidos, y aspira a dar el salto a un equipo de primer nivel europeo tras varias campañas en el Lille. Puede ocupar las tres posiciones en el ataque, siendo un jugador que destaca por su velocidad y potencia, además de manejar a la perfección ambas piernas.

Son Heung-Min, jugador del Tottenham. / DPA vía Europa Press. DPA vía Europa Press

Heung-min Son (32 años/45M€)

El norcoreano vive su novena temporada en el norte de Londres. Desde su llegada, ha sido una de las piezas claves en el crecimiento de los Spurs durante la 'etapa Pochettino'. Ahora, de la mano de Ange Postecoglou es primera espada y cabeza visible del conjunto inglés. Pero su contrato finaliza el próximo verano y parece que el norcoreano puede seguir los pasos de su ex compañero Harry Kane buscando una nueva experiencia. El delantero del Tottenham tiene 32 años y tiene la ocasión de firmar su último gran contrato. Los Spurs esperan que su futbolista franquicia acepte la propuesta de renovación, pero según medios ingleses, el interés del Manchester United sobre el jugador crece día tras día.

Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City. / ADAM VAUGHAN. EFE

Kevin De Bruyne (33 años/45M€)

Uno de los futbolistas más determinantes del mundo en los últimos años está cerca de finalizar su contrato con el Manchester City. Kevin De Bruyne es el jugador más veterano de esta lista, junto con Virgil Van Dijk, pero se trata de un futbolista superior en la zona de tres cuartos de campo. El belga afronta los últimos meses de contrato en Manchester, pese a que su objetivo principal sea una nueva renovación, como ya sucedió en 2021.

El centrocampista citizen fue noticia por afrontar su renovación sin un solo agente, tan solo con la ayuda de su padre y un abogado. El belga contactó con Anaytics FC, empresa que demostraba a través del Big Data la importancia de Kevin De Bruyne en el equipo inglés. Tras ello, llegaron varias ofertas por parte del fútbol saudí que no llegaron a convencer al belga. Ahora, el City duda sobre su renovación debido a sus recurrentes problemas físicos, sumado a su edad y salario.

Jonathan Tah, jugador del Bayern Leverkusen. / RONALD WITTEK. EFE

Jonathan Tah (28 años/30M€)

El central alemán finaliza su contrato con el Bayern Leverkusen, después de unas últimas campañas que le han permitido vestir la camiseta de la selección alemana y conseguir el histórico doblete de la mano de Xabi Alonso. Ahora, el central parece haber tomado la decisión de dejar Alemania, buscando un nuevo proyecto en uno de los grandes clubes de Europa. En los últimos tiempos se ha rumoreado un posible interés del FC Barcelona, con Hansi Flick como parte importante en la negociación. También se le ha vinculado con el Real Madrid, ante las últimas bajas en la parcela defensiva que sufre el conjunto blanco. El Bayern de Múnich podría ser otro destino para el internacional alemán, pero su vinculación emocional al 'club de la aspirina' podría ser un impedimento en la concreción del fichaje.

Virgil van Dijk, jugador del Liverpool. / AFP7 vía Europa Press. AFP7 vía Europa Press

Virgil Van Dijk (33 años/30M€)

El muro del Liverpool termina contrato el próximo verano, pero la intención por ambas partes es firmar una nueva renovación. Según informa The Athletic, el central neerlandés habría recibido ya una propuesta para ampliar su contrato, pero aún no ha sido aceptada por el jugador. Este próximo mes de enero, el central podrá negociar abiertamente con cualquier club de cara a la próxima campaña. Ahora, parece que al Liverpool le empieza a urgir la renovación de uno de sus futbolistas franquicia, ante la más que posible salida de Salah y Arnold.

Neymar Jr, jugador del Al-Hilal. / AP

Neymar (32 años/30M€)

El último futbolista de esta categoría es Neymar. El atacante brasileño no pasa por su mejor momento en territorio saudí. Actualmente, se encuentra lesionado y la renovación con el Al-Hilal parece poco probable. El brasileño solo tiene 32 años, pero su historial de lesiones y su dejadez no invita al optimismo. Ya dio un paso atrás marcándose al fútbol saudí hace dos temporadas y resulta improbable que algún club europeo de gran cartel se lance a por el brasileño. Se llegó a rumorear con una posible vuelta al FC Barcelona, pero las pretensiones económicas del jugador y la salud financiera del club catalán parecen no encajar.