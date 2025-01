La Liga suprime a Dani Olmo y Pau Víctor de la plantilla oficial del Barça y coloca a Christensen

Arrancó el primer día de 2025 y las fotos de Dani Olmo y Pau Víctor desaparecieron del listado oficial que tiene LaLiga en su web oficial. Ni rastros de ambos jugadores en esa amplia relación de hasta 33 futbolistas que sí están inscritos. Y el caso entra en un nuevo escenario legal porque el plazo para la inscripción concluía a las 23.59 h de la Nochevieja , por lo que están 'desinscritos', a pesar de que la entidad azulgrana sostiene que le avala la razón.

No solo no están Dani Olmo ni Pau Víctor sino que, además, si figura en esa numerosa relación Andreas Christensen, que ha estado cuatro meses lesionado Fue, precisamente, la lesión de larga duración del defensa danés la que abrió el hueco salarial por el que el Barça coló al exjugador del Leipzig después de haberse perdido las dos primeras jornadas al no haber podido ser inscrito.

Una vista de la relación de defensas del Barça sí inscritos por LaLiga en la que vuelve a aparecer Andreas Christensen. / @LaLiga

El comunicado de LaLiga era corto, pero contundente. Apenas tres líneas para "informar que, a la fecha de hoy, 31 de diciembre, el FC Barcelona no ha presentado alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de LaLiga, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero". Y, además, con la presencia de Christensen desaparece el margen salarial aprovechado en verano para que Dani Olmo pudiera jugar con el Barça.

Ahora, la situación es peor que en agosto porque un futbolista no puede, según las normas de LaLiga, ser inscrito dos veces en una misma temporada. El Barça, sin embargo, ha introducido un nuevo actor en este enrevesado caso al reclamar a la Federación española de fútbol (RFEF) "una nueva licencia para Dani Olmo y Pau Víctor" intentando así ganar tiempo para que la patronal de los clubs valide el acuerdo de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou, que reportaría 100 millones en los próximos 20 años.

Imprevisibles consecuencias

La Liga, fiel a ese comunicado que emitió en la Nochevieja, ha borrado a los dos azulgranas de su página oficial dando un paso más en un caso que se ha complicado de tal manera que las consecuencias resultarían imprevisibles porque tampoco existen precedentes de este tipo.

Está expuesto el Barça a quedarse sin Dani Olmo, que estaría libre en el mercado invernal, además de tener que pagar los 48 millones (era el precio fijo sin bonus) al Leipzig, con lo que eso impactaría, además, de forma muy negativa en las cuentas económicas de esta temporada. Libre el jugador y con gran cantidad de ofertas porque los clubs más importantes de la Premier (Manchester City, Manchester United y Arsenal) y de la Bundesliga, como el Bayern de Múnich, siguen en silencio, pero con gran interés todo lo que está ocurriendo en Barcelona.

De momento, Olmo y Pau Victor han desaparecido de esa amplia lista de jugadores del Barça que se puede consultar en la web oficial de LaLiga. Figuran en esa relación seis porteros (el lesionado Ter Stegen, Iñaki Peña, Szczesny, Astralaga, Kochen y Aron), 12 defensas (Pau Cubarsí, Balde, Araujo, Iñigo Martínez, el recién incluido Christensen, Koundé, Eric García, Héctor Fort, Gerard Martín, Sergi Domínguez, Andrés Cuenca y Álvaro Cortés), 10 centrocampistas (Gavi, Ferran Torres, Pedri, Pablo Torre, Fermín, Marc Casadó, De Jong, el lesionado Marc Bernal, Darwich y Guille Fernández) y cinco delanteros: Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Lamine Yamal y Toni Fernández.

Ni una sola imagen, por lo tanto, en la pagina oficial de LaLiga de Dani Olmo, cuyo primer mensaje del nuevo año contenía dos corazones en azulgrana indicando que era "la hora de 2025". De momento, ni el Barça, más allá de su escueto comunicado en el que pedía la nueva licencia a la Federación y negaba haber reclamado "una moratoria" a cualquier otro organismo, ni el jugador han valorado públicamente este enrevesado escenario legal, que tiene imprevisibles consecuencias. No sale la foto de Olmo ni tampoco la de Pau Víctor, jugadores que a 1 de enero quedan desinscritos por LaLiga.