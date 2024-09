El Zamora CF, a la espera de Rufo Lucero y un delantero

El Zamora CF regresa hoy al trabajo y lo hace con la mirada puesta en Lezama, con el firme convencimiento de que ya toca puntuar, y también mirando de reojo la llegada de dos jugadores que completen la plantilla. Fue el 19 de agosto cuando el club anunciaba la incorporación de Rufo Lucero, lateral derecho argentino que pugnaría el puesto con Edu Campabadal durante el curso. Sin embargo, y aunque su llegada estaba prevista para la pasada semana, por ahora no hay rastro del jugador, y las fuentes consultadas aseguran no tener clara la fecha de la llegada del futbolista a la capital del Duero. Esto supone un retraso en la puesta a punto de todo el equipo ya que en el momento en el que se produzca su desembarco tendrá que invertir un tiempo en su adaptación a los compañeros y lo que Juan Sabas quiere de él. Además, Campabadal ha jugado las dos primeras jornadas sin estar al 100% y sin haber podido completar todas las sesiones de entrenamiento, un hecho que, sin duda, ha podido influir en su rendimiento.

Después está la búsqueda de un delantero sub-23 que completaría (si no hay sorpresas en forma de salida) la plantilla. Dado que en estos momentos la asignatura pendiente de los rojiblancos es el gol (mejor dicho, la falta de él) se entiende que en la secretaría técnica están buscando opciones entre futbolistas libres que puedan encajar y sumar es plus que le está faltando al equipo.

Desde el cuero técnico poco opinan, al menos públicamente, de esta situación y el técnico siempre que se le pregunta se ciñe a que él trabaja con las herramientas que tiene en este momento. Así, todos ellos volverán hoy a la rutina para afinar la preparación de su visita al Athletic B. Los "cachorros" conforman un cuadro siempre complicado que ahora mismo es octavo con una victoria ante el Andorra (1-0) y una derrota ante Unionistas (3-2).