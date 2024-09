El Balonmano Zamora, a la conquista de Salamanca

Nuevo compromiso amistoso para el Balonmano CajaRural de Zamora en el que tratarán de conquistar al BM Salamanca. Los pupilos de Félix Mojón visitarán la capital charra esta noche (21.00 horas) y afrontan la cita como un entrenamiento más de esta pretemporada.

Así lo aseguró Félix Mojón quien indicó que es "un test más en el que tendremos un marcador que nos valdrá para baremar por dónde vamos". El equipo encara esta cita con un par de sesiones de trabajo a su espalda desde el amistoso del sábado en el Ángel Nieto en las que corrigieron errores y poco más.

"No tenemos mucho margen de maniobra por lo que la idea sigue siendo la misma: tener mucho ritmo, mejorar en aspectos defensivos, que el contraataque tenga más criterio y en ataque posicional mejorar en la velocidad en la circulación de balón. Tenemos que incidir mucho en no confundir la velocidad con la precipitación", algo que, a su juicio, les ha sucedido. "Queremos ir demasiado rápido y nos estamos precipitando en los últimos metros. No hay que correr por correr", añadió el míster quien espera aprovechar cada momento en pista para avanzar en la preparación.