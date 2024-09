Juan Sabas, técnico del Zamora CF: "Lo único que ha faltado es puntería, pero llegará el gol"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, señaló tras el primer partido liguero del conjunto rojiblanco en el Ruta de la Plata esta temporada que la derrota sufrida a manos del SD Tarazona fue dura y sus jugadores "merecieron más".

"No me consuela mucho que el rival nos felicite, que reconozca nuestro buen fútbol, porque se han llevado los tres puntos", comentó antes de analizar el duelo: Hemos trabajado toda la semana para contrarrestar el fútbol directo del equipo rival con dos delanteros muy grandes y empezamos dudando, pero luego corregimos y el equipo estuvo bien. A nivel defensivo, salvo varias situaciones que no hemos sabido cerrar bien líneas, estar intensos y centrados, el equipo rindió. Y, ofensivamente, toca seguir trabajando. Hemos trabajado mucha definición esta semana y hoy acabamos jugando con dos delanteros y dos centros, pero no hemos podido".

"Se me queda cara de tonto porque creo que hemos merecido más", reconoció, asegurando que su equipo tiró "nueve veces, dio dos palos y tuvo otros disparos fuera", pero el rival "hizo gol en una de las pocas jugadas que hizo".

En cuanto a si está preocupa el inicio de temporada, Sabas señaló que "las sensaciones son buenas", aunque no hubo puntos. "En Tajonar la primera parte fue muy buena y hoy el equipo jugó bien", indicó, añadiendo: "me preocupa no haber sumado ningún punto en estas jornadas, pero el equipo va a ir a más". "El Zamora CF tiene jugadores con gol y acabará llegando, lo tengo claro. Al equipo le ha faltado puntería hasta ahora. Creo que se puede mejorar, pero el equipo se ha dejado el alma hoy y no tuvo recompensa", zanjó.