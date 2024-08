Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "No sé convivir con la derrota"

Lo primero que quiso hacer Juan Sabas al ponerse frente a los micrófonos por primera vez desde el domingo fue agradecer a los aficionados que se desplazaron a Tajonar el apoyo que brindaron al Zamora CF. A partir de ahí, el entrenador del Zamora admitió que no sabe convivir con la derrota "e imagino que los deportistas que son profesionales tampoco, pero que hay que asumirlo", afirmó en referencia a la derrota ante el filial de Osasuna. "Lo que hay que hacer es pasar página, analizar desde la frialdad las cosas que hayamos hecho mal, reforzar las que hicimos bien y a partir de ahí enfocar nuestra mente y nuestra positividad en intentar hacerlo lo mejor posible para poder ganar el próximo partido".

El técnico rojiblanco reiteró, tras un análisis más frío de lo ocurrido en Pamplona, que su plantilla mereció más y subrayó que "pocos equipos en Primera RFEF te van a tirar más de 10 córners en un partido de visitante". "Con los números del análisis seguramente seríamos merecedores de un mejor premio", añadió el también exjugador, al tiempo que recordaba que su preocupación como entrenador pasa por generar jugadas de ataque y después "el talento para conseguir un buen remate y que hagan goles ya depende de cada uno".

Ya de cara al partido ante Tarazona, y dejando claro que no tiene un "once tipo", Sabas contará con las bajas seguras de Juanan y Dani Hernández, y la duda de Edu Campabadal, con molestias y sin un recambio natural en el lateral derecho ya que el argentino Rufo Lucero sigue sin llegar a la capital, y el entrenador tampoco sabe cuándo aparecer el delantero sub-23 que resta para cerrar el equipo.

"Hay que tener paciencia, hay un equipo que compite bien, que nos muestra buenas sensaciones y es pronto para analizarlo en profundidad". "Queremos competir bien, queremos que la gente que venga se enganche al equipo, que esté a gusto y que le guste la forma de competir del equipo", concluyó el madrileño dejando claro que los deportistas, en este caso su plantilla "necesita el apoyo y el cariño de los aficionados".