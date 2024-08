Carlos Ramos, jugador del Zamora CF: "No estoy orgulloso de la temporada pasada"

Tras unos días de duelo tras la derrota ante Osasuna B (1-0), el Zamora CF ya está "a tope" con la mirada puesta en el partido de este domingo ante el Tarazona (20.00 horas). Así lo confirmó el segundo capitán rojiblanco quien recordó que "el fútbol no tiene memoria, no tiene pasado. Hay que olvidar ya lo que pasó cogiendo las cosas que hicimos bien, que creo que fueron muchas, y mejorar las que hicimos mal". En este sentido Carlos Ramos mostró en rueda de prensa la necesidad de sumar los tres puntos en este primer encuentro en el Ruta de la Plata y es que puede ser vital para "convencer" a los aficionados que no sepan si hacerse socios o no. "Tenemos que hacer un buen partido, darle a la gente lo que quiere para ver si conseguimos enganchar a los que tiene dudas".

Respecto a esa capacidad de progresión que existe en el equipo, el zamorano fue sincero y afirmó que "en todas las líneas podemos mejorar". "Somos un equipo nuevo, con un míster nuevo, incluso con una propiedad nueva, creo que queda conocernos, conocernos mucho dentro del campo. El sábado se vieron cosas buenas que no habíamos visto en pretemporada, pero hay que saber más del compañero, de las cualidades que tiene dentro del campo y hacernos fuertes en defensa". "El fútbol no espera y hay que empezar ya", añadió el jugador quien también admitió que los primeros partidos son siempre complicados a nivel físico, una parcela en la que también tienen que dar pasos adelante.

En cuanto a los nuevos compañeros, y cómo está siendo su adaptación al equipo y al club, Ramos indicó que es positiva, porque son "gente muy experimentada que por sus características se adaptan bien a cualquier circunstancia". En la misma dirección, sí apuntó que es un año con mucha competencia y competitividad para hacerse con un lugar en el once, y más en su puesto. "Pablo Clavería no voy a descubrir quién es, es un jugador muy contrastado, con un nivel increíble; Guille Macho es un jugador muy muy bueno, muy dinámico, creo que nos va a aportar muchas cosas con esa frescura que tiene, luego Juanan y Dani, que tienen ya muchos años en el equipo, sabemos lo que son. A Juanan lo estamos esperando con los brazos abiertos porque necesitamos ese perfil y Dani a ver si se recupera también porque creo que el final de temporada de fue muy bueno y habrá que darle continuidad porque nos va a dar cosas también".

Por último, también habló de cómo afronta él, a título personal el curso, y lo cierto es que el zamorano lo tiene claro y solo tiene en la cabeza mejorar. "El año pasado no se vio el Carlos Ramos que hemos visto anteriormente en el Zamora, y no estoy orgulloso. Se consiguió el objetivo grupal y al final eso esconde un poco toda la temporada individual. Toca resetear la cabeza, con gente nueva, una temporada nueva ilusionante, sabiendo lo que hicimos el año pasado", comentó ante los medios de comunicación sin olvidar su reto de vivir una temporada positiva en Primera RFEF, demostrando quién es Carlos Ramos y el fútbol que tiene en sus botas.