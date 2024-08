Andrés Pérez se va con el BM Zamora en el corazón

Horas después de que se anunciase su marcha del Balonmano Zamora Caja Rural, el zamorano Andrés Pérez quiso despedirse personalmente del club pistacho y de los aficionados. A través de las redes sociales el jugador calificó como "increíbles" los vínculos que puede forjar un balón de 400 gramos y que "duran para siempre". "Este club me ha visto crecer, me ha formado, me ha dado unos valores y una forma de ver el mundo que agradezco todos los días", señaló en un pequeño pero sentido texto.

Asimismo, aseguró que "ha sido un privilegio defender esta camiseta ante un Ángel Nieto a rebosar sábado tras sábado con nuestra maravillosa afición que no nos deja solos nunca".

Para terminar, quiso dar "las gracias a todas las personas con las que compartí momentos durante estos años, algunas experiencias maravillosas, otras duras, pero de todo aprendí". De este modo, y asegurando que siempre llevará al Balonmano Zamora "en el corazón" cierra esta etapa como "guerrero de Viriato".