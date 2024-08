El Recoletas Zamora arranca cargado de "ilusión y energía"

El Recoletas Zamoraha disfrutado esta mañana de su primera sesión de entrenamiento tras superar ayer las jugadoras naranjas los consabidos reconocimientos médicos y dedicar la tarde para conocer su estado físico a través de diversas pruebas. Una primera toma de contacto con el balón en el Ángel Nieto que se llevó a cabo durante casi dos horas dejando ver que Ricardo Vasconcelos contará con un grupo muy joven. Una característica a la que el técnico luso espera sacar partido mediante la "ilusión y energía" propia de grupos de menor edad.

"Conocemos a las jugadoras y tenemos un equipo compensado con una jugadora para cada puesto y mucha juventud, un factor que nos ilusiona por el margen de mejora que tiene el grupo", comentó Vasconcelos en una vuelta al trabajo que se está centrando durante los primeros días en "ver cómo será el equipo y las dinámicas colectivas" que se llevarán a cabo durante el curso.

Para el entrenador, no cabe duda que esa juventud es un valor importante, aunque tenga como contrapartida "la falta de experiencia". "Estamos trabajando en ello, buscando ideas colectivas con sentido para que las jugadoras se sientan cómodas. De eso va la pretemporada, de encontrar qué baloncesto se puede jugar; no el mío o el de una jugadora en concreto, sino el del grupo", comentaba el entrenador de un Recoletas Zamora que necesitará "confianza, pisar fuerte la pista" para compensar esa falta de bagaje, siendo necesario para ello "hacer las cosas bien y tener un grupo unido, porque el baloncesto es un deporte colectivo y eso no deja de ser fundamental".

Vasconcelos tiene claro que, tras un verano con tanto cambio en la plantilla, el Recoletas de Zamora tiene que cambiar su baloncesto. Y aspira a que "la ilusión y la energía" propia de la juventud impulse ese proceso de forma positiva hacia un estilo de juego diferente al del pasado curso. "Es obligatorio cambiar. Con tantas jugadoras, varias clave, ya fuera, el equipo tiene que adaptarse para explotar lo que va mejor a cada nueva jugadora. Un entrenador no puede pretender hacer lo mismo siempre con independencia de la plantilla salvo si entrena al Real Madrid... nuestra realidad no es esa. Tenemos gente con talento y estamos buscando una idea de baloncesto que tenga sentido a nivel colectivo y que encaje con el grupo, lo que obligará a cambios", relató el portugués, aseverando que "renovar la plantilla era fundamental" y que "cuando esto ocurre, porque las jugadoras quieren crecer en sus carreras, hay que seguir adelante y tener el coraje de buscar lo adecuado a quien llega después" porque "todas las plantillas no tienen la misma solución".

En ese sentido, el entrenador del Recoletas Zamora detalló que si bien "se trabajará en ello durante pretemporada" ya ha podido observar que su plantel tendrá que "jugar con un margen mayor de error" siendo tan joven. "Habrá que jugar con más riesgos, a más posesiones e ir ganando experiencia para llenar las mochilas de cada jugadora. Creo que buscaremos un baloncesto más dinámico; no con un ritmo tan pausado como el del año pasado. Esa es la primera idea, pero hay trabajo por hacer para saber más", analizó.

Por último, Vasconcelos afirmó que Recoletas Zamora tiene que "ajustarse primero" a sí mismo "antes que a la liga", competición en la que "hay cuatro o cinco plantillas muy fuertes cada año y el CD Zamarat no puede darse el lujo ya de contar con uno de los presupuestos más alto como años atrás". "La idea de traer gente joven es la de ser mejor equipo en abril que en octubre, primero ajustando las jugadoras entre ellas y pensando después en ajustarse a la liga. Para ello, la energía será un factor clave. Ese es un aspecto fundamental que queremos explotar porque la energía siempre compensa los errores de jugadoras jóvenes, es lo que debe impulsar al grupo", concluyó.