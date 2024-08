Sabas, tras el Osasuna B - Zamora CF: "Me voy enfadado porque no me gusta perder"

Juan Sabas no podía estar contento tras el partido ante Osasuna B, al menos con el resultado (1-0). El entrenador del Zamora CF admitía que dejaba Tajonar “enfadado porque no me gusta perder y con una sensación de que tenemos muchas cosas que mejorar, aunque hacemos muchas cosas bien”. “Creo que hemos ido de más a menos porque a estas alturas de temporada el estado físico no acompaña al 100%, pero creo que hemos hecho un partido de empate por las situaciones que se han generado en las dos áreas y en una jugada de estrategia, mal defendida por nuestra parte, se nos van los tres puntos”.

En su intervención, Sabas habló de los innumerables saques de esquina con los que han contado a favor y que no pudieron aprovechar, mientras que Osasuna B, en jugada de estrategia sí pudo anotar. “Lo habíamos hablado. Ellos tienen mucha altura y lo habíamos trabajado durante la semana, pero al final la estrategia es una cuestión de actitud concentración, y muchas veces se te va la marca o se va un rival solo. Si hemos generado 14 saques de esquina, más otras cuantas faltas laterales, ha sido porque el equipo ha hecho cosas bien que luego no hemos sabido materializar”.

Además, el entrenador de los rojiblancos (que vistieron de verde) confesó tener la sensación de que “Osasuna B lo que ha generado ha sido porque se lo hemos ofrecido nosotros en algún error”. Sí admitió también que tuvieron unos minutos de “pasarlo mal” durante el partido, pero “luego volvió a rehacerse el equipo y se han hecho cosas bien”. Asimismo, y como primera reflexión sí cree que “debemos generar más arriba”, y recordó que “hemos acabado con dos delanteros y les he dicho que se metieran en el área porque son futbolistas con buen remate, pero no hemos sabido tener esa lectura del partido. Es difícil sentarse aquí y dar explicaciones cuando has perdido un partido. Nos toca semana de trabajo con un partido importantísimo en nuestro campo. Tenemos que reforzar las cosas que hemos hecho bien y mejorar lo que hemos hecho mal”.

Respecto al estado de jugadores que podían estar tocados y que no se sabía si iban a llegar o no al partido como Campabadal o Kike Márquez, explicó que “les preguntamos sus sensaciones y nos dijeron que estaban al 100% y por eso han jugado de inicio y han colaborado los 90 minutos. Los dos han estado a un muy buen nivel. A Kike se le tiene que exigir algo más, pero ha estado bien después de una pretemporada en la que no ha jugado y el nivel, aunque no ha sido suyo, ha sido alto, igual que Edu (Campabadal)”.

Para final sí recalcó estar que está contento con la plantilla que tiene y es a la que debe adaptar. “Tenemos los que tenemos y para mí son los mejores, tenemos que reforzar lo que hacemos bien y mejorar lo que hacemos mal, corregir y ser un equipo sólido como hemos sido hoy (por ayer) pero sin errores en estrategia defensiva para que no se nos vayan los puntos”, finalizo el técnico.