Javier Páez, presidente del Zamora CF: "La permanencia no es negociable"

Fue pasado el 26 de junio cuando el Grupo Páez se convertía oficialmente en el nuevo propietario del Zamora CF. Javier Páez Ramírez, presidente y consejero delegado del club, admite que han sido dos meses intensos de trabajo y de mucha inversión de los que no se arrepiente.

–¿Cómo ha vivido todas estas semanas desde que adquirieron el Zamora CF hasta ahora que empieza la competición oficial?

–Con bastante locura y ajetreo. Hemos tenido muchas reuniones y hemos trabajado mucho para organizar el equipo de trabajo en Zamora, para que cada uno tenga su rol importante y sepa dónde tiene que ir, qué tiene que hacer… organizar un poco la empresa. Sí es verdad que había un caos y no había por dónde cogerlo, y aun así estamos todavía organizando todos los puestos, hablando con unos y con otros, e intentando solucionar todos los problemas o cosas que puedan surgir durante la liga.

–Fue firmar y empezar a poner dinero para poder salir a competir.

–Antes de firmar ya sabíamos que teníamos que poner muchísimo dinero encima de la mesa.

–¿Se esperaban esta situación?

–Compramos con un estudio de viabilidad al completo, con nuestros abogados y asesores. Sabíamos perfectamente lo que nos encontrábamos. Es cierto que sí hemos encontrado vicios ocultos una vez hecha la compra, pero es algo normal a la hora de comprar un club o en este caso una Sociedad Anónima Deportiva de este calibre. Nosotros nos encargaremos de solucionarlos con la antigua propiedad de la mejor manera posible.

–¿Se ha arrepentido en algún momento de haber comprado el Zamora CF?

–En ningún momento. Cada negocio que hago es porque lo veo conveniente y me gusta. Soy empresario y lo he vivido desde muy chico, nos dedicamos a esto. Habrá momentos de bajón, de caídas, pero ¿arrepentirme? No, no hay tiempo.

–Estaba la idea de nombrar un presidente que estuviera en Zamora.

–Poco a poco buscaré un perfil que me guste, tanto por imagen como por las ganas de trabajar con el Zamora CF y en la ciudad. El tiempo que tenga que estar yo como presidente lo iré valorando, pero me quiero tomar mi tiempo y elegir un buen perfil. Es una categoría difícil e iremos a campos importantes y el Zamora y la ciudad tienen que estar bien representados.

–En lo deportivo, ¿qué le ha parecido la pretemporada?

–Tenemos un equipo prácticamente nuevo y el míster ha tenido que ir encuadrando todo, y para eso está la pretemporada. No me fijo tanto en los resultados, pero sí me ha gustado que somos un equipo en formación, se han ido probando jugadores, se ha visto la calidad de unos y otros, viendo lo que la plantilla puede dar. Juan Sabas ha hecho un gran trabajo.

–¿Qué opinión le merece el equipo que se ha confeccionado para este curso?

–Es un equipo que juega la pelota, tiene visión de juego, juega bien con los extremos… He visto un equipo muy concentrado, con buena dinámica. Hay un buen grupo formado y creo que Juan (Sabas) se está encargando de hacer un buen grupo de trabajo. Es fundamental que todos vayan a una, como fue la plantilla del año pasado a por el ascenso. El respeto entre ellos, las ganas, la motivación… es fundamental.

–¿Qué presupuesto tiene el Zamora CF para esta temporada 24-25?

–El club lo compramos en una situación en la que teníamos que poner dinero rápido, y ha sido, como te decía, un poco caos. Sobre el presupuesto me sentaré ahora con los asesores para ver finalmente lo que se nos ha ido. A día de hoy no puedo decir una cifra exacta, ya el año que viene sí podremos comentar lo destinado para plantilla y otras cuestiones. Este año no nos hemos podido parar y ha ido todo rápido. Tuvimos que poner el dinero rápido, y después de esas prisas y todo lo vivido, ajustar un presupuesto como verdaderamente hay que hacerlo no es fácil. Este año nos hemos echado la venda a los ojos, pero dentro de nuestra experiencia no se nos va a ir la olla, pagamos bien, pero también hay que saber qué pagas.

–Viendo lo que hay, ¿qué aspiraciones se pueden tener?

–La permanencia es clara, no es algo negociable. El Zamora CF tiene que estar para asustar no para que se rían de él. Se ve la plantilla que hemos hecho: hemos rescatado jugadores de Segunda División, y estamos apostando por la ciudad y por el club. La comisión deportiva ha hecho un gran trabajo al hacer un buen equipo para que la ciudad y el aficionado disfruten de este año. Esperamos, y me gustaría, estar arriba pero el fútbol es suerte, si la pelotita entra estaremos más arriba.

–¿Se piensa en Segunda A?

–No. La Segunda A ni la voy a mencionar. Como es normal, a todos nos gustaría subir porque es una categoría que ya es fútbol profesional, son palabras mayores y me encantaría decir que mi familia, mi grupo de empresas, mi padre ha llevado al Zamora CF a Segunda División. Si lo podemos llevar, se hará, y si no aquí vamos a estar siempre para trabajar.

–¿Tienen alguna fecha límite para lograr objetivos? ¿Se dan unos años para luego vender?

–Ahora mismo no se piensa en nada de eso.

–Si se asciende a Segunda División A, ¿se quedarían con el Zamora CF?

–Son cosas que no se pueden saber. Si subimos, Dios dirá. Se valorará y se decidirán los pasos a seguir.

–¿Qué respuesta se han encontrado de Zamora y de los zamoranos?

–Estamos contentos. Superamos con mucho los dos mil socios y me está gustando la sensación que tengo con las peñas porque hay apoyo, ganas, emoción… y lo que noto es que la gente tiene ganas de fútbol. También es verdad que estamos haciendo las cosas bien y nosotros lo que queremos es tener a los aficionados contentos.

