Carlos Garrote quiere volver a ser campeón del mundo de piragüismo

No pudo cumplir su sueño de estar en los Juegos Olímpicos del París, pero Carlos Garrote sí tiene en su mano la posibilidad de volver a ser campeón del mundo y coronar de la mejor manera posible la temporada. El velocista zamorano se encuentra ya en Samarkand (Uzbekistán) para participar en la cita mundialista y lo hará con buenas sensaciones y en su distancia preferida, el K-1 200 metros.

Fue en 2018 cuando Garrote llegó a los altares del piragüismo al proclamarse campeón de Europa y del Mundo, con recibimiento multitudinario en la Plaza Mayor de Zamora y una ciudad volcada con su "estrella". Ahora, seis años después, el integrante del Durius Kayak Zamora quiere repetir hazaña.

Tras una inicial toma de contacto con la pista, el piragüista realizaba sus primeras declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. "Me encuentro bastante bien, hemos hecho una preparación muy buena, con muy buenas sensaciones en Madrid", algo que ahora tiene que trasladar a la competición, primero en las clasificatorias y semifinal, y después en la final donde se espera su presencia ya que llega al Campeonato como uno de los grandes favoritos. "Me encuentro en un estado de forma bastante bueno y soy optimista de poder sacar un buen resultado". "Es un K-1 200 que, la verdad, me sale prácticamente solo, lo controlo y me gusta mucho remarlo. Sé que estoy preparado y confío en que salga todo bien", apuntó el zamorano que tampoco se esconde en cuanto a los objetivos. "Aspiramos a todo, a ganar, y otra cosa sería no cumplir con el objetivo. Lo importante es encontrarse bien, que salga un 200 bueno y no fallar en ninguna palada porque en esta distancia es crucial no cometer errores" para no perder ni una centésima de segundo ante oponentes de gran nivel.

Con todo, reiteró que está "preparado" y en un momento de forma muy bueno. "Diría que en el mejor momento. Hemos sacado entrenamientos muy buenos, con buenos tiempos y estamos preparados para competir". Tras un par de días aclimatado, cuenta las horas para salir al agua y "llevar un nuevo título a Zamora".