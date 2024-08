Juan Sabas: "Estamos buscando un Zamora CF valiente, que entusiasme"

Juan Sabas está en capilla para su debut en partido oficial con el Zamora CF. El entrenador es sincero al asegurar que los suyos llegan a esta primera jornada «justos» a nivel físico, pero el también exjugador no quiso poner excusas a pocas horas de medirse a Osasuna B. «Todos llegamos al mismo nivel y es lo que toca. Afrontamos este partido con el máximo optimismo», indicó el técnico que cuenta en esta primera jornada con las bajas seguras de Dani Hernández, lesionado en el entrenamiento del miércoles, y Juanan, al que todavía le queda un mes por delante de recuperación. Además, en el capítulo de dudas está Campabadal, que acaba de salir de una lesión, y Roni con pocas sesiones de adaptación a su espalda.

Con estas premisas, el madrileño aseguró que tiene muchas cosas claras y decididas para su once, pero no todas, y es que prefiere esperar a la sesión de viernes para cerrar a los titulares de un equipo que le gustaría que tuviera la misma personalidad y que fuera reconocibles en casa y a domicilio. «Estamos en la búsqueda de un Zamora CF valiente, que nos entusiasme y creo que estamos en el camino», indicó el máximo responsable del banquillo. Aunque por el momento, debido a diferentes circunstancias, no se le ha podido ver un “once tipo”, el míster está convencido de que en su vestuario hay «jugadores que van a gustar mucho a la afición», con velocidad, uno contra y uno y también con ese olfato goleador que ha faltado en pretemporada, pero que saben que tienen en sus botas y sacarán a relucir.

Respecto a su rival, Sabas recordó la dificultad que entrañan todos los filiales, pensados para nutrir al primer equipo, en este caso de Primera División, y con varios internacionales en categorías inferiores. «Es un equipo muy comprometido con la presión, intenso y con hombres altos. Hemos trabajado toda la semana para contrarrestar sus virtudes», admitió el entrenador de un Zamora que sigue esperando a un delantero sub-23 para dar por cerrada su plantilla.