Los futbolistas del Zamora CF hablan con LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA: Roni y Rafa Tresaco

Roni y Rafa Tresaco atendieron a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en el "media-day" del Zamora CF. Ambos mostraron su disposición por luchar por la permanencia con goles.

Roni

Roni ha sido el último en llegar al Zamora CF, pero asegura estar ya integrado en el equipo para luchar por la permanencia. Una misión para la que se necesitará el apoyo de la afición, a la que pide paciencia, pues Primera RFEF es una categoría difícil.

«Estoy muy feliz de estar por fin entrenando aquí y llegar a un club que hace las tan cosas bien», comentaba el ariete, afirmando sentirse «muy integrado» pues se lo están «poniendo fácil».

"La presión que tengo ahora es la de ponerme al cien por cien lo más pronto posible para ayudar al equipo" Roni — delantero del Zamora CF

Roni llega para poner gol a un equipo al que le ha faltado pólvora hasta ahora, pero no siente presión por ello. «La presión que tengo ahora es la de ponerme en forma lo antes posible, llevo tiempo sin competir y mi único objetivo es ese, estar al 100% en tres o cuatro semanas para ayudar al equipo con trabajo, con eso llegan los goles», afirmaba, destacando que en estos días ha visto «muy bien al grupo». «El proyecto, al menos sobre el papel, es bueno. Se están fichando jugadores con buena trayectoria y ahora tenemos que acoplarnos para rendir», indicaba, afirmando que la Primera RFEF «no será un paseo». «El objetivo es salvar la categoría, si luego se puede hacer algo más genial», indicó, para pedir después a la afición «tranquilidad y paciencia». «Esto es muy largo, necesitaremos su apoyo en las buenas y en las malas, que seguro habrá».

Rafa Tresaco

Rafa Tresaco es un prometedor futbolista que se encuentra «muy feliz» en Zamora, lugar al que llega de la mano del director deportivo rojiblanco, dispuesto a darlo todo por lograr la permanencia.

«Aarón me comentó el proyecto, vi los fichajes y no lo dudé», afirma el atacante sobre su incorporación, decisión que ha sido un acierto para él. «Estoy contento en la ciudad y el vestuario me ha acogido muy bien», destaca, recordando lo feliz que se sintió hace poco con su primer gol como rojiblanco:«Sí, sentí el calor de la afición y no solo en el gol, también en el resto de jugadas».

"Sentí el calor de la grada en mi primer gol en el Ruta de la Plata, pero también en las jugadas anteriores y posteriores. Me hizo muy feliz" Rafa Tresaco — delantero del Zamora CF

Ese empuje desde la grada y su carácter competitivo hace que Tresaco quiera más y afirme que le hubiera gustado «ganar un poco más» en pretemporada «porque da un plus de confianza». Y, aunque ve «al equipo bien», sabe que «muchos hemos llegado hace poco y tenemos que ponernos en forma». Una realidad que no oculta su ilusión, aseverando que «el equipo está preparado para los tres puntos» de Tajonar.

«Vamos a intentar sacar los tres puntos, vamos con todo y vamos a hacer lo mejor posible», afirmaba el delantero, dirigiéndose a una afición a la que esperan dedicar un triunfo «que marque lo que quiere hacer» el Zamora CF.