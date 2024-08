El Recoletas Zamora cierra su plantilla para Liga Challenge

Todavía queda lejos el principio de la Liga Challenge, pero el Recoletas Zamora está ya preparado para encarar la competición. Al menos, en lo que a efectivos se refiere. Tras el fichaje de Davinia Ángel la pasada semana, la formación que dirigirá Ricardo Vasconcelos cuenta ya con once efectivos y solo una ficha libre, que podría utilizar más adelante, aunque no es la intención. Una baza que, por ejemplo, el año pasado no jugó, dejando esa plaza vacante para una canterana en cada convocatoria y que, como ya ha anunciado, tampoco usará por ahora dando su plantilla por cerrada.

El Recoletas Zamora ha completado un verano intenso en el que ha remodelado prácticamente su plantilla al completo de cara a su cuarto curso en Liga Challenge. Una renovación que ha llevado a salidas importantes, como las de Isa Latorre u Ornella Santana tras tres años en Zamora, dando lugar a un agitado mercado de fichajes con diez caras nuevas.

Únicamente Adrijana Knezevic repetirá en un Recoletas Zamora cuya primera cara nueva fue Zoe Hernández, a la que se sumaron después dos exjugadoras del Bembibre como son la lusa Joana Carolina Matías Soeiro y la española Aina Martín Tejedor. Tras estos dos fichajes llegó la incorporación de la americana Amaya Scott, destinada a marcar las diferencias de un plantel al que también se sumaron Emily Kalenic y Sarah Polleros como refuerzos continentales de nivel.

El bloque quedó casi definido con las jóvenes Anna Prim y Estel Puiggros, primero; y la estonia Maaja Bratka, después, siendo Davinia Ángel el fichaje número once para un Recoletas Zamora que tiene aún espacio para una jugadora más, por lo que pudiera pasar, pero está listo para empezar.