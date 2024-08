Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, tras el partido ante AD Mérida: "Este partido sobraba, la gente estaba cansada"

Juan Sabas, técnico del Zamora CF, señaló ayer tras el último partido de pretemporada jugado frente al AD Mérida (0-1) que la contienda "sobraba" pues sus jugadores acusaron el esfuerzo del miércoles ante el Salamanca CF UDS y hubo poco tiempo de descanso entre ambos ensayos. De ahí que los rojiblancos no pudieran competir por ganar el duelo.

"En líneas generales, las sensaciones son buenas, tanto hoy como en pretemporada", comentó el técnico, razonando: "creo que este partido sobraba. No podemos jugar un miércoles y un viernes. La gente estaba muy cansada y se ha notado mucho a lo largo del partido, especialmente en la segunda mitad a pesar de haber realizado cambios. No nos han dado las fuerzas". Una fatiga provocada porque "el partido no vino en un buen momento", pero que no impidió que el ensayo tuviera utilidad. "Hemos podido analizar algunas jugadas defensivas a nivel individual para mejorar", apuntó el entrenador.

En cuanto a las variantes tácticas utilizadas ayer por el Zamora CF, Sabas afirmó que "en la primera parte se apostó por Carlos, Dani y Guille" en el centro del campo y eso permite "cambiar" la estructura del centro del campo. "Defensivamente, se mete uno más atrás y es un 2-1; ofensivamente son dos adelante para romper líneas y un pivote defensivo", explicaba, matizando: "es una disposición que se puede alterar según dónde esté la pelota y las circunstancias del partido".

Por lo que respecta a la pretemporada, Sabas aseguró que "queda una semana para la competición" y, si bien le hubiera gustado que esa fecha fuera más lejana, "es lo que toca" y él se "adapta a todo". "Hemos afrontado la pretemporada sin la plantilla acabada, quedan dos futbolistas por llegar tras el fichaje de Roni y eso es lo que nos ha faltado. Nos faltó un poco de fondo de armario para contar con dos onces diferentes y complementar ese bloque con la cantera", analizó.

La llegada de Roni y "la caza" de un lateral derecho

En relación con el último fichaje zamorano, el técnico rojiblanco destacó estar contento con la llegada de Roni. "Lleva dos años fuera de España, pero el Roni de Algeciras te ofrece muchas garantías arriba. Es un jugador goleador, trabajador arriba y puede aportar muchas cosas", destacó sobre el delantero, explicando que quedan por llegar un atacante más y un lateral derecho, puesto en el que los rojiblancos tienen problemas de cara al inicio de campaña.

"Ahora mismo, yo creo que Edu (Cambapadal) no llega al primer partido porque sufre una rotura. Él quiere, pero va a estar muy justo", comentaba Sabas, apostillando: "En Madrid probamos con Julen, hoy con Aleix... ambos han estado bien en esa posición y se decidirá que hacer en función de lo que pase durante la semana".