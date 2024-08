Adriana Cerezo: "Tengo que organizar pensamientos y emociones"

La taekwondista española con raíces en la localidad de zamorana de Fuentespreadas, Adriana Cerezo, reconoció que "todavía" debe "organizar pensamientos y emociones" tras lo sucedido en los Juegos Olímpicos de París, donde no pudo esta vez colgarse una medalla olímpica tras caer eliminada en cuartos de final, pero tiene claro que su "sueño y objetivo sigue siendo el mismo". "Sí, bueno, focalizada en otra cosa estábamos desde ese momento, pero es verdad que todavía hay momentos… Tengo que organizar todavía pensamientos y emociones y todo porque ha sido como muy rápido, todo ha pasado muy rápido, pero sí, ya la cabeza está puesta en todo lo que esté por venir", señaló Adriana Cerezo a Europa Press sobre si había conseguido olvidar el paso por la capital francesa.

La deportista, que había dejado claro que únicamente pensaba en ganar la medalla de oro, confesó que lo que le ha pasado "cuesta digerirlo". "Creo que todavía es pronto para saber si lo he digerido bien o no, quiero creer que sí, que al final afrontar es el futuro y ya está", comentó. "Hay momentos en los que uno lo pasa un poco peor, hay momentos que pasa un poco mejor, pero ahora mismo lo único que queda es pensar que mi sueño y mi objetivo sigue siendo el mismo. Entonces bueno, vamos a por ello, no ha sido París, pues serán en otras", advirtió con una sonrisa.

Cerezo, de 21 años, espera que le queden todavía muchos más Juegos Olímpicos. "Ahora lo importante también es clasificarse para los próximos, esto es al final una carrera de fondo. Todo en mi cabeza estaba, y creo que en la de mucha gente también, que París iban a ser los Juegos, por así decirlo, en mayúsculas, y no lo han sido. También tengo todavía un ‘poquito’ ese sentimiento de decepción, pero ya está", zanjó. "En Los Ángeles voy a por ello y en Australia también. Me queda mucho y quiero conseguirlo". "Creo que ahora mismo no es momento de hacer ningún análisis de nada. No soy muy de verme los combates, principalmente los que gano. Siempre echamos un ojo, los vemos y analizamos, y lo haremos igual, pero creo que ahora mismo no es lo más sano", sentenció la subcampeona olímpica en Tokyo 2020.