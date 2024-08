El Zamora CF tiene su último ensayo antes de la Liga

Tras cinco semanas de trabajo, el Zamora CF pone hoy fin a su pretemporada. Lo hará 48 horas después de su encuentro ante el Salamanca -UDS (3-1) y en el mismo escenario, el Ruta de la Plata, por lo que desde las 20.00 horas la afición rojiblanca tendrá la oportunidad de ver de nuevo a los suyos antes de que comience la Liga el sábado 24 de agosto en casa de Osasuna B. En esta ocasión será un rival de su misma categoría, Primera RFEF: la AD Mérida, que jugará la competición en el Grupo II del tercer escalón del fútbol nacional.

Se entiende, por tanto, que es un ensayo de nivel para los rojiblancos, aunque sí es cierto que el entrenador de los de la capital del Duero confirmó que llegan a este momento muy justos de energía, y no es el momento idóneo, aunque lo disputarán apoyados por futbolistas de la cantera que volverán a completar la convocatoria como ya hicieron el miércoles. "Pensaba que a estas alturas no iba a tener a tantos jugadores con molestias, y creía que íbamos a tener tres futbolistas más, por lo que nos viene un poco justo, pero es lo que toca y tenemos que jugarlo". En este mismo contexto subrayó Juan Sabas que, aunque todo se puede mejorar "hasta el entrenador", está satisfecho con la plantilla y con el nivel mostrado. "Estamos contentos, acumulando trabajo y fatiga, buscando buenas sensaciones para formar un bloque sólido y luego, arriba, tenemos pegada, velocidad con jugadores con calidad y vamos a intentar aprovecharlo". De este modo se expresó el míster del Zamora tras el encuentro ante el Salamanca – UDS, un partido del que se mostró satisfecho, aunque con un matiz. "Creo que la presión la hemos hecho bien, aunque es complicado que salga bien durante todo el partido. Hemos hecho goles, que hasta ahora se nos había atragantado un poco, pero estoy un poco molesto por haber encajado un gol en estrategia, que lo miraremos también".

En su intervención ante los medios de comunicación, Juan Sabas destacó la "velocidad" que tienen con Rafa Tresaco y Luis Rivas y admitió que es algo que tienen que aprovechar. Asimismo, puso en valor que cuentan con grandes lanzadores y con jugadores que pueden hacer mucho daño. "Al final me quedo, no con el resultado, sino con que, en líneas generales, se ha visto un poco la identidad que tenemos como equipo".

Con todo, y en un primer análisis de lo sucedido sobre el verde, el técnico rojiblanco tan solo puso como "pero" la estrategia defensiva por el gol encajado en la recta final. "Era una falta muy lejana, si hubiese sido una falta lateral más cercana te pueden sorprender, pero ha sido lejana y lo tenemos que trabajar y mejorar".

En cuanto al estado de sus jugadores, confirmó que Campabadal tiene una pequeña rotura y es una baja "sensible" porque "no tenemos para doblar en esa posición" aunque confía en que pueda estar la próxima semana. No obstante, puso en valor el trabajo del canterano Hugo "que está aprovechando los minutos y lo está haciendo bien". Respecto a la participación de Clavería y Kike Márquez, apuntó que "les he pedido sensaciones porque cada uno conoce su cuerpo mejor que nadie y sabe lo que puede dar". "Son dos futbolistas que deben ser muy importantes para nosotros".

Sabas también se mostró deseoso de la llegada de los delanteros que restan por incorporarse y al respecto expuso que "lo ideal para trabajar es tener a toda la plantilla, pero el mercado es así y el de los delanteros es un mercado más complicado. Hay que estar tranquilos y seguramente vengan dos delanteros con muchísima calidad que nos van a ayudar muchísimo", y no le preocupa el tiempo de adaptación. "Ahora mismo trabajamos con lo que tenemos. Soy una persona de quejarse poco y de actuar con las herramientas que tengo. Buscaremos estar al 100%, que es complicado a estas alturas, pero intentaremos llegar a Pamplona en máximas condiciones".

