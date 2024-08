Sonia Calvo, del Triatlón Duero, lleva Zamora a París

Sonia Calvo, integrante del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero, ha representado a Zamora en el "Maratón para todos" desarrollado en París con motivo de los JJOO.

Para participar en dicha prueba amateur, había que apuntarse a un sorteo previo realizado a nivel mundial para poder competir en una de las dos modalidades: 10K y Maratón. La zamorana se apuntó a la prueba 10K al salir recientemente de una complicada lesión y tener en septiembre el siguiente objetivo de completar el Maratón de Sídney, finalizando los 42,195 km del Campeonato Mundial de Atletismo.

De este modo, la atleta "triduera" partió a las 00:30h desde el cajón número 7, recorriendo los sitios más emblemáticos de la capital francesa como el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel o el Museo del Louvre, y trazando el mismo recorrido que los atletas olímpicos, pudiendo percibir la magia existente en los Juegos.

Sonia, que empleó un tiempo de 49 minutos, comprobó en primera persona que no se trataba de una carrera para poder hacer grandes tiempos ya que los 40.048 corredores de 110 países impedían avanzar a buen ritmo. Igualmente llamó la atención que, aunque ella ha participado en pruebas más multitudinarias, esta "Marathon Pour Tous" no tenía nada que ver con un “Major”, y viendo como llegaban corredores caminando al no existir tiempos de corte. 24.024 corredores, cifra en consonancia con el año para el maratón y los mismos para el 10k. Ambas carreras siguiendo los pasos de la élite, y homenajeando la Marcha de las Mujeres de la Revolución Francesa.

Sonia Calvo / cedida

Lo que sí pudo percibir la deportista, en palabras del Triatlón Duero, fue el hecho de sentirse como una atleta profesional, al correr en un evento organizado dentro de unos Juegos Olímpicos y captando los ánimos y el entusiasmo del público que abarrotaba el recorrido con la misma ilusión que las competiciones diurnas.

La contaba con una sensacional infraestructura de conciertos, juegos de luces, fuegos artificiales y unos avituallamientos ejemplares que unidos al horario nocturno formaban un espectáculo digno de presenciar con una Meta conjunta para ambas pruebas.

La próxima cita, otro reto más que complicado, el 15 de septiembre en Australia.