La amazona zamorana Ximena Gutiérrez se luce a lomos de Carmen de Orión

120 binomios participaron en una nueva cita del programa de Concursos Territoriales de Saltos y Caballos Jóvenes que, a lo largo de la temporada, organiza la Federación Hípica de Castilla y León en el Centro Ecuestre de Castilla y León, y donde hubo triunfo zamorano. En la primera jornada, los ganadores fueron Pablo García-Gallardo García con Caloua Qick PS (0,60 m); Alberto Rodríguez López y Just do it (0,80 m); Ricardo Ugena Portero y Coqueta (1 m); Irene González Martín y Nelson Easy (1,15 m); De La Cruz y Tanaka (1,25 m) y Rubén de Diego Sanz con Vega YC (1,30 M). Y en la segunda jornada, Ricardo Ugena Portero continuaba su buen momento, con Ryo HT en 0,80 m. y con Coqueta en 1,05.

En 1,10 m se impuso la zamorana Ximena Gutiérrez García con Carmen de Orión demostrando su buen nivel; e Irene González Martín y Nelson Easy volvían a ganar, en este caso en 1,20 m. mientras que Luis Franco Martínez era primero en 1,35 con Fly Menjoulet.

En cuanto a las pruebas de Caballos Jóvenes, en 4 años participaron ocho potros, con Pavarotti VDE montado por Pablo García-Gallardo el único recorrido sin falta en la segunda jornada. En 5 años hubo catorce potros y en 6 años, con doce potros en liza, Diva Van Den Tinnenpot Z, montada por Andrés Bader, se impuso los dos días. Y tan solo un potro de 7 años, Vaya Cañon CC con Pedro Mateos, que, en el recorrido sobre 1,30 m de la primera jornada, hacía un pase sin falta y el tercer mejor tiempo entre los caballos participantes en esta prueba, y en la segunda, hacía también un recorrido sin falta y el mejor tiempo entre los participantes de 1,35 m.