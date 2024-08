El Zamora CF afina su maquinaria ante la UDS Salamanca

La afición del Zamora CF tendrá esta tarde - noche (20.30 horas) la oportunidad de volver a ver en acción a los suyos. Será ante el Salamanca -UDS de Segunda RFEF en el Ruta de la Plata en un nuevo encuentro de pretemporada que el entrenador rojiblanco afronta consciente de que lo importante no es el resultado que se vea al término de los noventa minutos, sino el ir dando pasos en la preparación cuando quedan tan solo diez días para que arranque la competición oficial en Primera RFEF.

A este respecto Juan Sabas fue claro y, aunque admitió que le gustaría que su equipo estuviera más enchufado a estas alturas de verano, recordó que se encuentra "en fase de preparación" y puso de manifiesto el hecho de que todavía quedan tres futbolistas por llegar: dos delanteros y un lateral derecho (dos de ellos Sub-23) con los que se cerrará la plantilla 24-25, al menos, por el momento. En cuanto al estado actual de sus pupilos, comentó el técnico que se cumple con la ruta marcada y "a nivel físico, los jugadores siguen acumulando kilómetros para llegar en condiciones de competir en Pamplona", donde jugarán ante Osasuna B su primer encuentro de Liga (sábado 24 de agosto, 21.00 horas).

Antes del debut restan estos dos amistosos, y en el de hoy ante los charros se volverá a sufrir la baja de Juanan, que continúa sin entrar en dinámica de equipo mientras que hay otra decena de hombres (Kike Márquez, Pablo Clavería, Carlos Ramos…, entre otros) que arrastran "molestias normales de estas fechas" y cuya participación ante los salmantinos dependerá de sus propias sensaciones porque no les va a forzar, lo que llevará a Sabas a llamar a varios futbolistas de la cantera (Regional y Nacional Juvenil) que completarán la convocatoria y tendrán minutos de juego.

En declaraciones realizadas a este periódico, el míster rojiblanco insistió también en que no está en absoluto preocupado por la falta de gol que ha mostrado el equipo en este periodo veraniego y es que, además de recordar que faltan dos hombres de ataque por llegar, puntualizó que "sí hemos generado muchas ocasiones y lo que sí me puede preocupar son algunos desajustes defensivos" que confía en pulir de aquí al día 24. Con todo, y aunque entiende que "la gente siempre quiere ganar", aseguró que "para mí ahora mismo los resultados son secundarios. No le doy importancia al marcador sino a llegar al mejor nivel a la primera jornada", expuso.

Con esta realidad, reiteró que el objetivo que tienen en estos momentos en el cuerpo técnico del Zamora CF es "poner la maquinaria a punto" y tratarán de dar un paso más ante un Salamanca UDS en el que militan exrojiblancos como Jon Villanueva, Alex Caramelo o Javi Navas en lo que será también una cita de reencuentros.