El Zamora CF tampoco anota ante el Atlético B de Fernando Torres

Otra prueba fallida para un Zamora CF errático. El equipo zamorano jugó su quinto amistoso de la pretemporada con muchas dudas por despejar y con varios expedientes por resolver, como la falta de acierto ante la portería contraria, monitorizada con el paupérrimo balance de un solo gol en cinco partidos, un dato que podría ser preocupante, aunque quedan jugadores por fichar. La llegada de la última incorporación Rafa Tresaco, que aún no participó en Majadahonda, debería contribuir a paliar esa anomalía. Pero hace falta más pólvora.

El partido ante el filial rojiblanco, un equipo de la misma categoría y con algunos jugadores en dinámica del primer equipo, podía dar una medida más real de la realidad del Zamora CF, un equipo el de Juan Sabas aún en construcción y que salió al campo sin cambios apreciables con respecto a los últimos partidosCon todo y en descargo del Zamora, se encontró con un Atlético B muy reforzado, con jugadores del primer equipo como Vermeeren, Lemar, Mouriño o Carlos Martín, a quienes Simeone no se llevó a Suecia.

En la primera mitad, se alinearon de rojiblancos los futbolistas que no viajaron a Goteborg para medirse a la Juventus con el primer equipo atlético. Y en el banquillo no estuvo Fernando Torres, sino Luis García Tevenet, miembro del cuerpo técnico del Cholo, así que las diferencias eran considerables.

Solo habían pasado cuatro minutos cuando el Atlético B se adelantaba en su primera llegada clara por medio de Adrián Niño, aprovechando un desajuste defensivo de los visitantes, una de las joyas de la cantera rojiblanca. El gol azuzaba a un Zamora obligado a reaccionar y adelantar líneas, lo que resultaba una dificultad añadida ante un rival que jugaba más suelto, con más confianza y que hacía correr el balón con más sentido.

El Zamora se mostraba voluntarioso, pero aún lejos de asimilar su sistema de juego. Sin referencias arriba ante la ausencia de salida de Pito Camacho, y con Luis Rivas como jugador más adelantado, los de Sabas se esmeraban en el trato del balón, pero no leían el juego con la suficiente claridad como para gobernar el partido y mostrarse incisivo. Y pese a su superioridad en el centro del campo, con hasta cinco jugadores, no conseguía mandar en esa zona y sus acercamientos eran tímidos o inexistentes. De hecho, no inquietó el Zamora en el área rival en ningún momento.

En el descanso se cambió a todo el equipo local y ya fue Fernando Torres, entrenador del Atlético B, el que se sentó en el banquillo para dirigir al filial, ya con jugadores de su plantilla, lo que debía deparar un segundo período más equilibrado.

Sin embargo, no hubo de entrada más igualdad. Los de Sabas no encontraban ni ritmo ni juego y quedaban a merced de un filial más sincronizado y más alegre. Mancebo y Priego buscaban el uno contra uno en las bandas, pero apenas lograban desbordar y el juego se reiteraba monótono y previsible, con poca profundidad, temeroso también ante las vertiginosas salidas del Atlético B que hacia su tercer gol por medio del ilerdense Omar Janneh. Al filial le sobraba gol mientras el Zamora se desesperaba sin encontrarlo.

Con tres goles en contra, se vino abajo el Zamora si no ya lo estaba incapaz de reaccionar frente a un rival que le superó en todo. Los de Sabas se fueron hacia arriba más por obligación que por convicción y no lograron hilvanar ninguna acción que por lo menos le hubiera permitido anotar el gol del honor.

El equipo recibirá el próximo miércoles en el Ruta de la Plata al Salamanca UDS sin haber ofrecido hasta el momento una buena imagen. Puede que sea el momento de cambiarla ante su afición.