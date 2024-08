El CD Villaralbo se estrena en la Copa RFEF con derrota

El Villaralbo no tuvo suerte en su estreno en la Copa RFEF y encajó una derrota ante el Palencia en un encuentro bastante gris de los locales que regresaban a Los Barreros en lo que fue la presentación oficial del nuevo equipo azulón. Además de que el juego no fue fluido en ninguno de los dos bandos, lo cierto es que la suerte tampoco acompañó a los de Chuchi Jorqués que vieron como a los diez minutos los visitantes se ponían por delante con un gol desde los once metros. El Villaralbo trataba de reaccionar, pero no llegaba con claridad a las inmediaciones del portero rival, y sin crear ocasiones el empate se veía como un imposible. Avanzaron los minutos y el panorama no cambiaba demasiado, aunque la peor noticia fue la lesión del visitante Vidarreta, obligado a retirarse por lesión tres minutos antes del descanso.

Se reinició el encuentro y el Villaralbo pareció salir mejor, más atrevido y dispuesto a sacar algo bueno de este primer encuentro en casa de Copa Federación. Sin embargo, fue un espejismo y en un intento de despeje, Cepeda anotó en propia puerta. Ese 0-2 pudo ser un revulsivo y los villaralbinos tuvieron varios saques de esquina a favor de los que no sacaron fruto. Llegados al ecuador del segundo tiempo, ambos entrenadores comenzaron con los cambios para dar oxígeno a los suyos, pero los azulones no lograban acortar el 0-2 que pone muy complicado pasar de ronda en esta competición. El próximo domingo, los zamoranos visitarán al Santa Marta en la segunda jornada de este torneo.