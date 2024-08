María O'Mullony tras los Juegos de París: "Compartir espacio con deportistas como Simon Biles es lo que más te impresiona"

María Prieto O'Mullony, la primera mujer zamorana en ser deportista olímpica, fue recibida este viernes en el Ayuntamiento de Zamora por dicho logro. Una experiencia, competir en los Juegos Olímpicos de París, que tuvo a bien relatar para los medios de comunicación presentes en el reconocimiento institucional.

Después de señalar que se siente "muy orgullosa de llevar el nombre de Zamora por todos los lados, más aún en una competición tan importante como los Juegos Olímpicos" y asegurar sentirse feliz "aunque los resultados no hayan sido los idóneos" y no haya podido regresar con una medalla", Omu destacó que "llevar a estar entre los 12 mejores equipos del mundo es un éxito" y que disfrutó de la experiencia lo máximo que pudo. Una aventura con Las Guerreras, un equipo en el que poco a poco ha ganado peso.

Vuelta a la selección, un equipo que requiere tiempo

"El pasado verano llevaba cinco años sin estar en la órbita de la selección, por lesiones y por rendimiento, y volver fue una alegría y un reto, porque durante este año he tenido que ir cogiendo confianza tanto del entrenador como de las compañeras, entrar en un equipo distinto y trabajar para que el grupo también confíe en tí", exponía la zamorana, añadiendo: "después del preolímpico, he ido contando con más minutos y ganado más experiencia, por eso creo que me siento más cómoda día a día. Pero es un proceso, lleva tiempo, y seguro que en un futuro podría estar incluso mejor".

Para O'Mullony, España es un buen equipo, pero ha llegado a París en un momento complicado, siendo un grupo que todavía requiere de "tiempo y madurez" para pelear por las medallas y los éxitos que todos ambicionan. "Hay que dar tiempo a esta selección, se está llevando a cabo un relevo generacional y los equipos que están compitiendo por las medallas son aquellos cuyas jugadoras llevan mucho tiempo jugando juntas", aseguró, apostillando: "nosotras contamos con un grupo de jugadoras muy veteranas y muy jóvenes en el que falta que todas nos acoplemos entre sí. El equipo lleva junto un año y en ese tiempo es muy difícil llegar a ese nivel y este es un deporte colectivo. Creo que es necesario tiempo y esa madurez que da competir para estar ahí arriba".

Vivir los Juegos, el verdadero premio

En cuanto a los pormenores de los Juegos Olímpicos de París, la zamorana destacó que lo que más le llamó la atención fue "compartir competición con los mejores deportistas del mundo", viviendo con ellos día a día en París. "Lo que más llama la atención en los Juegos es que compartes espacio en la Villa Olímpica con gente que es top mundial en su disciplina. Entrar al comedor y ver a Simon Biles es increíble. Piensas "no es que esté al mismo nivel que ella, obviamente, pero estoy en la misma competición que esta deportista". Eso es lo que más me ha llamado la atención, compartir la competición con personas y deportistas de tanto nivel", indicó Omu, asegurando también que "todo lo que rodea a nivel organizativo unos Juegos Olímpicos" es también algo impactante.

Por último, la zamorana destacó que logró "pasarlo bien, pese a que los resultados no acompañaron" y que, ya días después, se queda "con haber jugado unos Juegos Olímpicos". Lo que siempre ambicionó. "Realmente, me quedo con haber jugado unos Juegos, que es algo que en mi vida pensé que iba a poder disfrutar. Si me hubieras preguntado desde pequeña, "¿cuál es tu sueño?", hubiera dicho estar en los Juegos Olímpicos y he estado allí", aseveró, subrayando: "Ojalá hubieran sido de otra manera, sí; pero he estado allí y he llegado a la cita máxima a la que puede llegar un deportista".