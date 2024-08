El InterSala Zamora inicia la pretemporada en Segunda B: amistosos, carnés y alguna crítica

Ilusionados con la nueva etapa en Segunda División B tras el ascenso logrado el pasado mes de mayo, aunque con una actitud crítica con el Ayuntamiento de Zamora. Así se encuentran en el InterSala Zamora horas antes de que dé comienzo la pretemporada 24-25, y todo eche a rodar con una plantilla que mantiene el grueso del pasado curso pero que suma 6 caras nuevas que permitirán subir el nivel en un equipo que buscará mantenerse en el tercer escalón del futsal español y que no renuncia a cotas más altas en el futuro.

Un año más, el Intersala Euronics volverá a contar con la ayuda y patrocinio de Caja Rural que seguirá siendo un sustento fundamental de este proyecto cuyo futuro a medio plazo, en palabras del responsable de comunicación Narciso Prieto, debe ser la fusión con el River Zamora para hacer un fútbol sala fuerte en la capital. Con la ayuda de la entidad bancaria, el presidente del club, Miguel Ángel García, no dudó en señalar los problemas que existen en el deporte zamorano a la hora de cerrar los presupuestos, además de preguntarse “qué pasaría si Caja Rural no estuviera”.

El máximo responsable del InterSala, que estaría a favor de un carné común entre varios clubes, sí quiso alabar también la ayuda de la Diputación, pero no así la del Ayuntamiento que calificó de “negativa y limosna” ya que, según sus palabras, les cobran más por entrenar en las instalaciones municipales que lo que después reciben en forma de subvención. Visiblemente enfadado, aseguró que la respuesta del Consistorio a sus peticiones no han sido las esperadas y finalmente trabajarán durante toda la pretemporada en el polideportivo de Morales del Vino para después continuar disputando sus encuentros de Liga en el pabellón de la Diputación, salvo casos puntuales como el derbi ante el Atlético Benavente que confían pueda ser en el Ángel Nieto. A este respecto, García Blanco indicó que solicitaron el concejal de Deportes jugar siempre en el pabellón capitalino pero debido a la gran saturación les ofrecieron los domingos por la mañana, un horario que no ve adecuado.

Asimismo, quiso añadir que en la ciudad falta un pabellón en condiciones, con mayor capacidad, para canalizar y evitar la saturación de entrenamientos y partidos.

PRETEMPORADA Y CARNÉS

En cuanto a lo puramente deportivo, esta tarde-noche arranca la pretemporada en Morales a las órdenes de Chema Sánchez. Al equipo le esperan seis amistosos de preparación antes de iniciar la competición regular el fin de semana del 14-15 de agosto.

Respecto a los carnés de socios, se han establecido dos tipos: el adulto a un precio de 60 euros y que incluirá 13 encuentros en casa (los dos restantes serán de ayuda al club) y el juvenil, con un coste de 30 euros. El objetivo que se marcan en el club, dado el ascenso, es poder duplicar los carnés expedidos y alcanzar los 250 socios.

Además, y gracias a un acuerdo con CHC Energía, por cada contrato con la compañía de luz o gas habrá descuentos importantes en el precio de los carnés.