Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Se ha visto un nivel alto en el trabajo defensivo"

El entrenador del Zamora CF, Juan Sabas, se mostró razonablemente satisfecho con la evolución que está experimentando el equipo tras completar su tercer amistoso de la pretemporada y valoró especialmente el buen trabajo defensivo realizado: "Buscamos un equipo dominador en el juego, en la posesión, en generar, como ocurrió en la primera parte; en la segunda bajó algo esa intensidad. Pero es verdad que estoy contento con el trabajo defensivo: tras pérdida, el equipo va a presionar, vamos todos, y se ha visto un nivel muy alto pero nos falta generar más y ser más verticales, hemos sido algo lentos en las transiciones".

No parece preocuparle especialmente en trabajo en los sistemas de ataque al técnico del Zamora porque "yo los mecanismos ofensivos los sustituyo dándole muchísima libertad al talento de los futbolistas, aunque siempre dentro de unos parámetros. Pero queremos tener futbolistas ganadores de duelos ofensivos, con bastante gente al área, pero lo que cuenta es el talento de los jugadores. De todas formas, faltan dos delanteros más y vamos a esperar pero creo que con lo que tenemos y alguna incorporación más, el equipo va a mejorar mucho".

Y el comienzo de la pretemporada también se notó en la falta de preparación de las jugadas a balón parado que abundaron en la primera parte: "Lo único que hemos dicho a los lanzadores es que pusieran buenos centros y que se llegue con gente que es importante en el juego aéreo, los centrales van muy bien, han rematado pero mal. Mejoraremos esos aspectos también".

Los fichajes van llegando a cuenta gotas y Sabas insistió en que "yo trabajo con lo que tengo y no me quejo. El mercado está así, es lento, los futbolistas que lleguen tienen que marcar diferencias y es complicado encontrar en el mercado ese tipo de jugadores. Van a llegar un par de futbolistas que ilusionen a la afición pero sobre todo, estoy satisfecho con el trabajo a nivel físico porque la gente todavía no está a tope y cuando le damos una hora de juego tenemos que tirar de cambios, pero es normal a estas alturas de pretemporada. Vamos a intentar llegar con el máximo de exigencia a nivel físico al primer partido y en los partidos que quedan de pretemporada vamos a meter más minutos a los jugadores para que vayan cogiendo el ritmo de competición".

Fichajes

Respecto a los fichajes que quedan por llegar, Sabas anunció que quiere un delantero y un hombre de banda, senior y en sub 23, un delantero y un lateral.

Por el momento no hay planes respecto a los jugadores de la cantera del Zamora CF aunque el entrenador aseguró que "vamos a mirar para abajo y si hay gente que pueda echarnos una mano, entrará en la dinámica del primer equipo. Pero eso hay que ganárselo, yo soy el que tomo la decisión pero los que tienen que recorrer ese camino son los chavales", concluyó el entrenador del Zamora CF.