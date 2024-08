"Las Guerreras" de Omu pierden y volverán a casa mañana

La selección española de balonmano femenino selló ayer su destino en los Juegos Olímpicos de 2024 al caer derrotada ante Hungría por 24-27. "Las Guerreras", con la zamorana María Prieto O’Mullony en sus filas, volverán a casa el sábado, tras medirse ante Francia, en el último partido de una fase de grupos que no han podido superar con éxito.

Una jornada más, España mejoró sus prestaciones respecto al día anterior y, de nuevo, volvió a ser insuficiente para alterar el cero del casillero de puntos.

Arrancaron "Las Guerreras" como en el duelo frente a Países Bajos, con una buena defensa y llevando la delantera en el marcador tras el 0-1 en contra. Ayer, con la aparición de Shandy Barbosa tras un gris campeonato para encauzar a base de grandes lanzamientos el partido.

Con un 7-4 a su favor, España peleaba por mantener sus escasas opciones olímpicas, pero la primera exclusión del choque y la aparición de las habituales dudas en ataque, hicieron que Hungría empatara rápidamente el duelo.

Las magiares aprovecharon la manifiesta debilidad de la zaga española para tomar ventaja y ponerse con cuatro goles por delante (10-14). Una renta que se gestó durante los únicos minutos de Omu en pista, apenas cuatro. Un lanzamiento doble, con gol invalidado por las colegiadas, y su único error defensivo en lo que va de torneo olímpico la condenaron al banquillo de una España que redujo diferencias antes del descanso (12-14).

Omu, que no volvió ni para relevar a una entonada Sole López que compitió los 60 minutos como extremo derecho, no estuvo sola en el ostracismo del banco. Arderius apenas pisó pista y Carmen Campos, notable en otros partidos, ni rascó bola. Las tres animaron, pero como Maitane, no pudieron sumar al grupo.

Una segunda parte con muchos errores

Acumulando minutos un número reducido de jugadoras, los errores se multiplicaron. España, con 40 pérdidas de balón en tres partidos, incrementó esa estadística tras del descanso de forma vertiginosa. Solo la actuación de Wiggins, mostrando por fin su nivel en París, mantuvo a "Las Guerreras" con vida ante una Hungría que soltó el pedal del acelerador y dejo que el partido se igualara a quince minutos del final (21-21).

Había opciones, pero los brazos españoles volvieron a encogerse con nuevos fallos en circulación para terminar el duelo con unas 21 pérdidas que demuestran el amplio margen de mejora de España. Un combinado del que, en la recta final, trató de tirar sin fortuna Mireya González, alargando la maldición del lateral derecho en París, ciudad de la que Omu y "Las Guerreras" se despedirán el sábado.

O’Mullony: "Hemos ido de menos a más"

La zamorana María Prieto O’Mullony realizó ayer declaraciones tras la derrota sufrida ante Hungría, partido que si bien consumó la eliminación española dejó sensaciones "positivas" bajo el punto de vista de la jugadora del Caja Rural Aula Valladolid.

"Hemos hecho un campoenato de menos a más y nos da pena no haber podido lograr la victoria hoy porque se ha competido mejor que el resto de días", dijo la canterana del Balonmano Zamora, asegurando que la intención de "Las Guerreras" será la de despedirse con una victoria ante Francia. "Espero que podamos ganar (a Francia) e irnos con mejor sabor de boca, debemos tener la mentalidad de creer que podemos hacerlo y no es un imposible", explicó Omu, detallando que las claves de no poder llegar vivas a esa última jornada fueron "el inicio de las segundas partes, que está costando entrar" y la obligación de mejorar "el repliegue defensivo".

