Gallego, Pajares y Eugenio se unen al primer equipo del Balonmano Zamora

El Balonmano Zamora ha confirmado que los canteranos David Gallego, David Pajares y Eugenio Cabezas tendrán ficha con el equipo del club en Primera Nacional. Una apuesta por la cantera que responde a lo expuesto en la Asamblea General Extraordinaria por la junta directiva presidida por Iñaki Gómez, donde se señaló que la plantilla de Félix Mojón contará con diez zamoranos, y al valor que el club pone en la formación de jugadores locales.

"El Balonmano Zamora siempre se ha caracterizado por ser un club diferente al resto, con un modelo basado en nutrir y formar a los jugadores de la base, para que tengan todas las oportunidades de llegar al primer equipo, lo que les ha conducido a ser el equipo de la ciudad con más jugadores zamoranos en la plantilla. Siguiendo esta filosofía, el club hace oficial que David Gallego, David Pajares y Eugenio Cabezas tendrán ficha con el equipo en Primera Nacional" detallaba el club en el anuncio de la promoción de los tres jóvenes que refuerzan a los "Guerreros de Viriato" esta temporada.

David Gallego tendrá ficha con el primer equipo tras varios años de compromiso y dedicación. El joven empezó a jugar al balonmano en categoría prebenjamín, en juegos escolares, y ahora afronta esta temporada como “un premio, con la misma ilusión que el primer día que subí cuando aún era juvenil de primer año. Es el club en el que me he formado y he crecido, y siempre es una ilusión seguir creciendo aquí”, destacaban desde la entidad pistacho, comentando también que Eugenio Cabezas "disputará su primera temporada en el primer equipo. El canterano, que comenzó en etapa infantil", apuntando por parte del jugador que supone “auténtica ilusión poder formar parte de este nuevo proyecto, siempre es el objetivo final por cumplir, jugar con el primer equipo”.

En cuanto a David Pajares, el Balonmano Zamora admitió que se trata de un portero que es "conocido" por el aficionado, ya que ha participado "en pretemporadas del Balonmano Zamora" y también en distintos partidos llegando a debutar con el primer equipo en campañas anteriores. "Significa una gran oportunidad y una recompensa de todo el trabajo de años anteriores”, ha comentado el arquero, según recoge el servicio de comunicación del club zamorano.