Adiós, Rafael Nadal

Como muchos de los que te queremos nos temíamos, se ha dado el peor de los escenarios, y mucho nos tememos que la cosa ya no tiene arreglo. Tu final en la Philippe Chatrier, la pista en la que nadie ha brillado más que tú, y ante tu máximo rival, tu “amigo” Novak, ha sido una humillación que no merecías, pero a la que, desgraciadamente, te hiciste acreedor.

El no haberte sabido retirar a tiempo te ha hecho sufrir una derrota que a muchos nos ha dolido más que si los derrotados hubiéramos sido nosotros.

Hoy, estimados lectores, el tema no da para más. Nuestro admirado Rafael Nadal, tras haber sufrido una derrota sin paliativos ante quien le privó de la gloria de poder ser reconocido el mejor tenista de la historia, ha dejado sobre la pista central del estadio Roland Garros sus últimas gotas de sudor en un cuadro de singles. Espero y deseo que así sea.

Después de saber que el sorteo le había deparado un hipotético enfrentamiento en tercera ronda con Novak Djokovic, Rafa, que de tenis sabe todo lo que hay que saber, debió tener claro que el escollo podría ser más que insalvable; por ello el primer set fue lo que fue, pues Rafa sabía que Novak iba en París a por todas (el oro en unos JJ.OO. es el único trofeo grande que le falta en sus vitrinas al extraordinario jugador serbio), y eso fue lo que le hizo salir más dubitativo de la cuenta a la pista en la que obtuvo, nada más y nada menos que, catorce triunfos (el siguiente en títulos de Roland Garros es un tal Bjorn Borg, casi nadie…, que ganó seis), lo que le acredita como el mejor jugador de tenis en pistas de tierra batida de la historia.

Además, a Rafael Nadal nadie le podrá negar el reconocimiento que, como el mejor deportista de España de todos los tiempos y, sobre todo, como el deportista ejemplar que siempre fue y es, se merece.

Por todo lo que nos has hecho disfrutar, que ha sido mucho más que lo que nos has hecho sufrir, hoy, cuando todos empezamos a atisbar que tu retirada ya está cerca, te queremos decir: ¡Gracias por haber sido lo que has sido!

Ahora, Carlos Alcaraz, te toca a ti vengar a tu compañero de dobles. Danos motivos para que, a partir de ya, el grito de ¡Vamos Carlos! suene tan alto y tan claro en todas las pistas de tenis del mundo como durante veinte años sonó el de ¡Vamos Rafa!