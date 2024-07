Carla Taramona, campeona en Equus Duri

Carla Taramona fue profeta en su tierra y consiguió la victoria dentro del Campeonato de Castilla y León de Doma Clásica 2024 que se ha celebrado en el Centro Ecuestre Equus Duri de Zamora a lo largo del fin de semana. Una de las múltiples citas que alberga este escenario dentro de la "Semana de la Doma", que cuenta (además de la cita regional) con dos concursos nacionales, entre otros eventos.

Taramona, amazona de Equus Duri, se alzó vencedora de la cita regional en la categoría juvenil 0 estrellas gracias a una espectacular actuación montando a "Goloso ER". Una victoria que no fue nada sencilla, pues la participación contó con un nivel muy elevado y tanto Jimena Salcedo con "Tejero CAD" como Leyre Escolar, participando con "Jerez Lys", plata y bronce respectivamente, vendieron caro el triunfo.

En cuanto al resto de campeones del Campoenato de Castilla y León de Doma Clásica, los jinetes y amazonas vallisoletanos marcaron la pauta en suelo zamorano, si bien leoneses y salmantinos también se apuntaron varios triunfos. Ese fue el caso, en categoría alevin,de Manuel Crespo, del Club Hípico Laderas del Valle de Salamanca, con "Bandolero CCCXXIV", acompañado en el podio por Juan García con "Vals-Garel", y Mencía Bartolomé, montando a "Ulises", segundo y tercera, respectivamente.

En Infantiles, la amazona vallisoletana del Centro Ecuestre Vega del Pinar, Paula Santiago, con "Ojen II", subía a lo más alto del podio, mientras que Clara Andrés montando a "See You Again" y Mateo Renuncio, con "Acinipo", eran plata y bronce respectivamente.

Por lo que respecta a la categoría juvenil, el jinete de Serrada (Valladolid) Hugo Mélida con "Byron" se proclamó campeón, seguido de Carla Carballo y "Druida CS"; e Isabel Muñoz montando a "Caramelo". Mientras que, en jóvenes jinetes, el burgalés Héctor Condado montando a "Pinky Swear" copó el podio superando a Alberto García y Claudia Tovar con "Demarco GB" (plata), y a la zamorana Paula Taramona con "Blue Mountain W", que se colgó una más que meritoria medalla de bronce.

Por último, en la categorái de adultos, la lucha por el oro fue feroz, pero finalmente fue el jinete del Centro Marialva leonés, Joshua Vega, con "Mistral" quien se hizo con el primer puesto de una clasificación en la que Andrea Rueda fue segundo montando a "Rohon", completando los puestos de honor Víctor López con "M-Ufano".

En cuanto a la Copa Federación para Caballos Jóvenes, en Caballos 4 Años, se impuso "Salinero SAL" y en Caballos 6 Años, el ganador fue "Quando de Roncana".