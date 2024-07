Bilyi controla a los mejores y sentencia la carrera

El corredor ucraniano del Cortizo Maksym Bilyi retuvo este sábado el maillot de líder de la Vuelta a Zamora y no debería tener problemas para mantenerse como primer clasificado en la jornada final de este domingo que discurrirá por la zona de Tierra del Vino y Toro. Pero el gran héroe de la tradicional etapa montañosa de Sanabria fue Alberto Álvarez (Extremadura) que supo rematar una brillantísima ascensión del puerto de Ladiairo-Marabón y conservar una ligera ventaja hasta la meta final en Lubián.

El líder arañó hasta la última décima para asegurar el primer puesto. | | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ / JLF

Esta vez la etapa sanabresa no fue decisiva y casi no modificó la clasificación general pese a que volvió a deparar un gran espectáculo con los mejores escaladores del pelotón luchando por la victoria de etapa junto al duelo por la general entre el ucraniano Bilyi y el norteamericano Kellen Caldwell que salió perdiendo el segundo puesto que ahora ostenta Jon Kade (Tenerife) con ocho segundos de desventaja que deberían ser suficientes para que la clasificación y el vencedor final no se vean modificados este domingo en la meta de Villalazán.

En cuanto a la actuación de los zamoranos en la ronda provincial, Alex Díaz (Caja Rural) tuvo una buena prestación y se mantiene en el "top ten" de la general tras ganarle ayer la partida en el maillot por puntos al vallisoletano Daniel Cavia que, pese a todo, se mantiene primero en las metas volantes y en la montaña. La llegada de hoy en Villalazán deparará seguramente una nueva lucha al sprint entre Díaz y Cavia en la lucha por la victoria de la etapa final de la Vuelta.

Por su parte, el líder del Zamora Enamora, Jorge Gálvez, pudo mantenerse entre los primeros clasificados para afrontar la jornada de hoy en la octava posición pese a la escasez de efectivos que ha sufrido en su equipo desde el primer día.

La batalla se desató pronto en la lucha por la clasificación general, y ya desde los primeros kilómetros tanto el Cortizo como Caja Rural plantearon una batalla a muerte. Y si Marcos Serrano metía al checo Vojtek Kminek en la primera escapada y lo mantuvo con opciones hasta los momentos decisivos de la jornada; Pablo Monteso planteaba la carrera con Calabuig y Erostarbe en la primera fuga, y lograba mantenerlos en cabeza hasta la exigente última ascensión para luchar hasta las mismas puertas de Lubián por la victoria en la etapa que ha consagrado a tantos ciclistas que dieron luego el salto a profesionales.

Sorprendentemente la carrera tuvo a sus grandes protagonistas desde el primer salto en el que se vieron implicados seis corredores (Kaminek, Calabuig, Erostarbe, Rubén Rodríguez (Laboral), el argentino Fabricio Crozzolo, y el portugués Pedro Crispim), a los que se unieron en la ascensión al alto de Padornelo: Jon Gil (Froiz), Mario Díaz (Rías Baixas), Oier Muñiz (Eiser), el italiano Lorenzo Rimmaudo, junto al australiano Brayden Bloch (Brocar).

Los fugados fueron adquiendo de forma paulatina ventaja respecto al pelotón donde estaban los favoritos, hasta disponer de más de cinco minutos de ventaja aunque ya realizaban el primer paso por Lubián con menos de cuatro minutos. Estanislabo Calabuig (Caja Rural) mantenía la brillante exhibición táctica de su equipo y pasaba en cabeza por los dos primeros puertos de Padornelo y la Canda.

El grupo cabecero comenzó a gragmentarse en el descenso desde La Canda, con un Vojtech Kminek muy activo que redujo el grupo de escapados a cinco unidades ya antes de llegar a Hermisente a los 80 kilómetros: Calabuig y Erostarbe, el argentino Crozzolo y Rubén Rodrigues que se descolgó tras el paso espectacular por el puente medieval de San Ciprián, donde comenzó el puerto encadenado de Ladairio-Marabón.

Con mayoría en el cuarteto de la fuga, Caja Rural decidió jugársela en la primera parte de la ascensión y fueron sus dos corredores los que lanzaron los primeros ataques a los que respondió Vojtek Kminek que lograba llegar a las inmediaciones de Castromil con una ligera ventaja. Todo parecía apuntar a que los cuatro fugados eran los destinados a disputarse la victoria de la etapa, pero la reacción en el grupo perseguidor de unos 20 corredores fue fulminante, con un Alberto Álvarez que les hizo un "pogacar" al resto de corredores que se encontró en su fulgurante ascensión. El corredor del Extremadura, que ya sabía lo que era ganar esta temporada tras anotarse la etapa reina de la Vuelta a Navarra, no aflojó su marcha y coronó el "puertaco" sanabrés en primera posición para iniciar un vertiginoso descenso hacia Lubián.

Por detrás se asociaron los Maglia Cristóbal Ramírez y Fabrizio Crozzolo, junto al tinerfeño Jon Kade y al superviviente Erostarbe, para intentar alcanzar al escapado que resistió y conservó once valiosísimos segundos que le dieron la victoria en la meta de Lubián donde han ganado grandísimos corredores.

La lucha por el liderato la gestionó muy bien el Cortizo con un Bilyi que no permitió ninguna concesión a sus rivales y pudo controlar finalmente a sus grandes enemigos por el amarillo como el norteamericano del California Kellen Caldwell , el madrileño del Zamora Enamora Jorge Gálvez, el zamorano del Caja Rural, Alex Díaz, o el vallisoletano Daniel Cavia que no pudieron con él y ya lo tendrán casi imposible en la jornada final del domingo.

