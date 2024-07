Alberto Álvarez: "Perdí mucho tiempo el viernes"

El equipo Extremadura acumula muchísimas victorias en las carreteras zamoranas durante las últimas décadas de la la Vuelta a Zamora o del Díptico de San José, y tras unas primeras jornadas de la ronda provincial en la que estuvo un tanto gris la escuadra extremeña, ayer irrumpió de nuevo en la carrera con la victoria de Alberto Álvarez. El corredor de Almendralejo, que proviene del BTT y lleva cinco temporadas en el Extremadura Pebetero, ya sabía lo que es ganar esta temporada, concretamente en la tercera etapa de la Vuelta a Navarra en la que fue segundo el zamorano Alex Díaz, que terminaría llevándose la clasificación general final.

Álvarez está en su último año como sub 23 y ayer llegó con más de 9 minutos de desventaja a la salida de Mombuey, lo que tal vez le permitiera disponer de una cierta libertad y de falta de control por parte de los primeros clasificados para atacar en el momento decisivo de la etapa sanabresa. "Se ha hecho la fuga y ha comenzado a coger mucho tiempo. Pensaba que se nos había ido la carrera. Pero luego han empezado los ataques por atrás y les hemos recortado mucho a los escapados. En la subida final, he decidido probar, me he ido con otros tres corredores, y hemos ido a relevo cazando a gente de la escapada. Ya en el último puerto he pasado a lo que quedaba de la escapada y he podido resistir solo hasta la meta", reconoció en declaraciones a este periódico.

"Ha sido muy dura la ascensión final, pero sabía que ya después del último puerto era casi todo cuesta abajo, por lo que tenía que abrir diferencias en la subida y luego aguantarla bajando, y es lo que he hecho".

El corredor extremeño reconoció que "el viernes perdí algo de tiempo en la general y sabía que hoy no iba a estar tan vigilado porque mi etapa era esta. Era todo o nada y al final, ha salido bien".

