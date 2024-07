Bilyi sentencia la Vuelta a Zamora en la montaña sanabresa

El corredor del Cortizo Maksym Bilyi retuvo este sábado el maillot de líder de la Vuelta a Zamora y no debería tener problemas en la jornada final del domingo para mantenerse como primer clasificado en la jornada final de este domingo que discurrirá por la zona de Tierra del Vino y Toro. Pero el gran héroe de la tradicional etapa montañosa de Sanabria fue Alberto Álvarez (Extremadura) que supo rematar una brillantísima ascensión del puerto de Ladario-Miramón y conservar una ligera ventaja hasta la meta final en Lubián.

Esta vez la etapa sanabresa no fue decisiva y casi no modificó la clasificación general pese a que volvió a deparar un gran espectáculo con los mejores escaladores del pelotón luchando por la victoria de etapa junto al duelo por la general entre el ucraniano Bilyi y el norteamericano Kellen Caldwell que salió perdiendo el segundo puesto que ahora ostenta Jon Kade (Tenerife) con ocho segundos de desventaja que deberían ser suficientes para que la clasificación y el vencedor final no se vean modificados este domingo.

En cuanto a la actuación de los zamoranos en la ronda provincial, Alex Díaz (Caja Rural) tuvo una buena actuación y se mantiene en el "top ten" de la general tras ganarle ayer la partida en el maillot por puntos al vallisoletano Daniel Cavia que se mantiene primero en las metas volantes y en la montaña. La llegada de hoy en Villalazán deparará seguramente una nueva lucha al sprint entre Díaz y Cavia en la lucha por la victoria de la etapa final de la Vuelta.

Por su parte, el líder del Zamora Enamora, Jorge Gálvez pudo mantenerse entre los primeros clasificados para afrontar la jornada de hoy en la octava posiciòn pese a la escasez de efectivos que ha sufrido en su equipo desde el primer día.