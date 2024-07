Toro quiere revitalizar su actividad futbolística

Líder Sport ha asumido la responsabilidad de recuperar el fútbol en la ciudad de Toro y para ello ha echado mano de un contrastado técnico, el exfutbolista Juan Carlos Barajas "Canito" que no sólo asumirá las responsabilidades que ya tiene contraídas en la ciudad la empresa de gestión deportiva, sino también tomará las riendas de la histórica Unión Deportiva Toresana (UDT) desde el plano técnico: "Llevaba mucho tiempo hablando con Iñaki Urtasun, el presidente de la UDT, para que les echase una mano, y ahora lo hemos concretado de la mano de Líder Sport con un proyecto ambicioso", explicó para este periódico Canito. "Se trata de una aventura ilusionante para mi, porque creo que el Club debe estar en otro sitio que no es el de la Liga Provincial sino más arriba, y en las categorías inferiores, tenemos que dar también el salto a Regional con algún equipo". Canito será a partir de ahora el director del centro deportivo que forman la piscina y el gimnasio, y al tiempo de la Toresana con el objetivo de ilusionar de nuevo a la ciudad con el fútbol.

Canito, con el cartel del Campus. / Manuel López-Sueiras

El organigrama de la UDT se estructurará en un total de nueve o diez equipos, y ya se ha concretado que el entrenador del Provincial será José Losada "Coco", que ya posee una importante experiencia en esta categoría tras su paso por clubes como el Zamora o el Benavente y afrontará el reto de luchar por el ascenso aunque sin marcarse plazos concretos: "Lo importante será crear un ambiente de ilusión en Toro. Además por primera vez, la UDT federará dos equipos femeninos, en Alevines, para comenzar a desarrollar el fútbol femenino en la ciudad. El resto de la cantera se estructurará partiendo de la Escuela de Fútbol Base "en la que queremos priorizar las etapas de formación de los niños, inculcarles que a esas edades lo importante no es ganar, sino formar a los futbolistas, inculcarles los conceptos técnicos para que mejoren más tarde", explica Juan Carlos Barajas.

Será un trabajo que la Toresana quiere afrontar sin prisas pero con toda la seriedad y el primer paso será en el mes de agosto con el Campus que Líder Sport ofrece a todos los niños de la provincia y que organiza la Asociación "Leyendas de España" en tres ubicaciones diferentes de toda España, y una de las elegidas ha sido Toro junto a Teruel y Torremolinos. La Asociación aportará, no solo la presencia, sino la participación activa en el campus de míticos jugadores españoles como puede ser el portero Ricardo, Munitis, Eusebio, Juan Carlos o García Calvo, todos ellos muy vinculados a Castilla y León: "Será una experiencia irrepetible -añade Canito- y queremos mantenerla en el tiempo. Sería una gran pena que no pudiera repetirse porque será un orgullo para la ciudad de Toro".

La ciudad se está volcando con este campus veraniego con muchas empresas que aportarán el patrocinio. Pero no sólo están llamados a participar los chicos de Toro sino del resto de la provincia también porque habrá autobuses desde Zamora, con paradas en Coreses y Fresno de la Ribera: "Será una oportunidad única para que los niños puedan compartir vivencias y los conocimientos de estos grandes jugadores que impartirán el curso. Es gente de primer nivel que están dispuestos a aportar su experiencia y los padres tienen que animar a sus hijos. Ojalá mi padre me hubiera llevado a mi a una actividad así, pero entonces no había", reconoce el entrenador toresano que esta misma temporada se sentó en el banquillo de la UD Bovedana en Regional de Aficionados.

El campus se desarrollará en la semana del 5 al 9 de agosto en el campo del "V Centenario" de Tagarabuena y no solo constará de actividades de desarrollo técnico del fútbol sino también habrá una parada para almorzar para finalizar la jornada en la piscina. La colaboración con Líder Sport hará posible además un atractivo programa de actividades para celebrar el 90 aniversario de la UDT, entre las que destacará el partido que jugarán un equipo de la AFE y otro de Veteranos en el próximo mes de octubre