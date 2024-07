Lamine Yamal, el niño bendecido por Messi, cumple 17 años un día antes de jugar la final de la Eurocopa contra Inglaterra

A Joan no le da la vida. Se le escurren los minutos y las horas entre sus dedos, mientras su teléfono móvil no deja de recibir mensajes, llamadas y notificaciones desde que Mounir Masraoui, el padre de Lamine Yamal, colocó en su cuenta de Instagram una imagen que él había capturado en 2008. Justo hoy cuando el astro del Barça es un poco más mayor que ayer. Cumple este sábado el joven azulgrana 17 años poco antes de disputar este domingo la final de la Eurocopa ante Inglaterra en Berlin, convertido ya en una celebridad mundial.

A Joan Monfort, fotógrafo del diario Sport entonces y ahora del diario AS y la agencia AP, Associated Press, autor de esa imagen icónica en la que se ve a un imberbe Messi (y con melena) recoger a un bebé de una bañera azul, llena de agua, le faltan horas para contar lo que ocurrió hace casi dos décadas.

"No es mi mejor foto. Ni mucho menos. Hay otras que son mejores, pero esta ha tenido una visibilidad brutal porque ha dado la vuelta al mundo" Joan Monfort — Autor de la foto de Messi con el bebé Lamine Yamal

"No, no es mi mejor foto", admite a este diario con esa humildad que le caracteriza. "No es mi mejor foto. Ni mucho menos. Hay otras que son mejores, pero esta ha tenido una visibilidad brutal porque ha dado la vuelta al mundo", cuenta Monfort, desbordado por todo lo que ha sucedido en esta última semana cuando el padre del joven talento azulgrana usó Instagram para explicarle al mundo el primer encuentro de su hijo con Leo.

Motivo solidario

El motivo de ese encuentro que ahora, con el paso del tiempo, se ha convertido en una bendición era puramente solidario para un calendario de la Fundación del Barça. Ocurrió en invierno de 2007. Leo, con melena juvenil, y Lamine, sumergido en el agua, siendo bañado delante de un patito blanco, que pertenecía a la hija de Joan y Mercè Bayén, tambien periodista en su día del diario Sport.

Y esa imagen, que contiene un inevitable aire sucesorio, se perdió en la batalla de la instantaneidad, sin dejar de estar presente en la casa de los padres de Lamine. Fue Sheila Ebana, la madre, la que asistió al ‘bautismo’ futbolístico y mediático de su hijo ante un Messi tímido y apocado.

Messi; finalista en la Copa América; Lamine, en la Eurocopa

Sorprendido al delantero argentino inicio por la idea, tan original como atrevida de Joan Monfort, y cómplice después en la ejecución asumiendo con cercanía y naturalidad lo que le pedían.

Era una inusual sesión fotográfica que ha tenido un impacto mundial casi dos décadas más tarde, con Messi a punto de jugar la final de la Copa América ante Colombia en Estados Unidos y Lamine Yamal preparándose para disputar este domingo, ya siendo mayor (cumple 17 años) la final de la Eurocopa en Alemania ante Inglaterra.

"Ha sido algo de locos. ¡Ha sido una locura! Estoy desde el miércoles encerrado en casa con un horario que me preparó Mercè para ir atendiendo, uno a uno, a toda la prensa mundial" Joan Monfort — Autor de la foto de Messi con el bebé Lamine

"He estado encerrado en casa atendiendo a más de 50 medios de todo el mundo", cuenta Monfort, que tenía hasta una escaleta de horarios, diseñada por la ordenada y pulcra Merce, para ir explicando el momento en el que reunió al adolescente Leo con el bebé Lamine.

"De Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Inglaterra, de Francia, de España, todos, claro...", explica Monfort. "Ha sido algo de locos. ¡Ha sido una locura! Estoy desde el lunes encerrado en casa con un horario que me preparó Mercè para ir atendiendo, uno a uno, a toda la prensa mundial", explica.

Las fotos virales de Messi y Lamine Yamal / JOAN MONFORT - SPORT

Joan, tipo humildemente genial cuando atrapa imágenes que se convierten en pedazos de historia, querido y adorado por la profesión por cómo es y lo que transmite en sus acciones, perdonándole todos sus despistes y desórdenes, aún intenta procesar lo sucedido aquel día en el viejo Camp Nou, un estadio que ya ni existe. "¡Ha sido algo de locos!", repite una y otra vez.

No podía entender entonces Joan lo que significaba para esa familia de Rocafonda, un humilde barrio de Mataró, aquel viaje hacia Barcelona con un pequeño en su regazo, aliados con la fortuna como estuvieron porque fue UNICEF, quien a través de un sorteo, el que eligió a los niños procedentes de familias con riesgo de exclusión social que debían aparecer en el calendario solidario.

Joan, con su tradicional dulzura, disparó para capturar una imagen llena de ternura. Y en la foto, sobresale la sonrisa relajada de un neófito Leo -tal vez debería ser su primera vez con un bebé antes de ejercer de padre auténtico con Thiago, Mateo y Ciro-, junto a la ternura materna de Sheila Ebana, esas blancas burbujas de jabón que dominan la bañera donde emerge la cabeza -ni rastro del cuerpo- de Lamine Yamal mirando hacia el niño mayor.

Aquello ocurrió en el vestuario visitante del Camp Nou, convertido en un inesperado escenario fotógrafico. ¿La bañera azul? Perdida ya con el paso del tiempo. El patito blanco de Jana, la hija de Mercè y Joan, también ha desaparecido. Pero la obra quedará para siempre, símbolo como es Monfort de una magnífica generación que fotoperiodistas que habitan en Barcelona, un oficio que vive una época oscura, castigado por la precariedad.

La foto ha tenido visibilidad mundial y pertenece ya a la historia del fútbol. Pero no hay, en cambio, rédito económico alguno para nadie, más allá del emocional y la trascendencia icónica que posee, para el autor, además de dimensionar al máximo el valor de aquel calendario solidario impulsado por Sport, UNICEF y la Fundación del Barça.

"Nunca he hablado con Leo"

"Nunca he hablado con él. Ojalá pueda hablar con él algún día", ha comentado Lamine en una charla con Gerard Romero, revelando que no querían "sacar a la luz estas fotos porque no queríamos las comparaciones con Leo. ¿Molestar? A nadie le molesta ser comparado con el mejor de la historia, pero eso son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él. El primero que me enseñó esta foto fue mi padre".

Pero en estos tiempos, donde cualquier persona agarrado al supuesto poder del teléfono móvil que le confiere, o ese cree, la condición de fotógrafo cuando no lo son, emerge la figura de Joan. Un artista que dignifica ese viejo oficio. El hombre que reunió a un bebé con un adolescente. El artista, que ha recorrido todos los diarios deportivos de Barcelona (empezó en Mundo Deportivo, pasó a Sport, trabajó luego en Marca y ahora en AS), asistió a la bendición de Leo a Lamine.

Uno estará este domingo en Miami; el otro, en Berlín.