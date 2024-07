María Prieto O’Mullony, tras saber que estará en los Juegos Olímpicos de París'24: "Es un sueño del que no me quiero despertar"

María Prieto O’Mullony cumplirá el sueño de cualquier deportista. La zamorana está incluida en la lista definitiva del seleccionador nacional de balonmano y participará en los Juegos Olímpicos de París, una noticia que se esperaba, dada la enorme calidad de la jugadora, y que es, sin duda, un merecido premio para la lateral derecha, ahora mismo enrolada en las filas del Aula Cultural de Valladolid y formada en la cantera del Balonmano Zamora.

La primicia se conoció ayer pasado el mediodía cuando el seleccionador, Ambros Martín, entregó al Comité Olímpico Español la lista de jugadoras convocadas para defender los intereses del balonmano femenino español en los Juegos Olímpicos de París 2024, y sí, ahí estaba el nombre de la zamorana María Prieto O’Mullony. Tal y como explicaron se trata de un listado que, a su vez, queda dividido en 14 jugadoras con plaza desde el primer compromiso del torneo olímpico, y otras tres deportistas que permanecerán en París, en la recámara, a la espera de su oportunidad en caso de que exista alguna lesión entre las primeras.

"Estoy muy emocionada, muy feliz y con muchas ganas de que lleguen los Juegos"

Nada más conocerse la noticia, la jugadora admitía en redes sociales que este era "un sueño hecho realidad". Posteriormente, en declaraciones ofrecidas a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA la lateral reiteraba estar viviendo "un sueño del que no me quiero despertar".

"Estoy muy emocionada, muy feliz y con muchas ganas de que lleguen los Juegos". A este respecto apostillaba que "es algo con lo que llevo soñando desde que soy pequeña. Siempre que te hacen una entrevista o te preguntan cuál es el sueño de cualquier deportista, siempre dices que es ir a unos Juegos Olímpicos, y ahora lo tengo ahí". "En estos momentos estoy con mucha emoción, ilusión y con ganas de disfrutarlo, de dar todo lo posible de mí para poder quedar lo mejor posible", reiteraba la jugadora zamorana incluida en el "equipo ideal" de la Liga.

También explicó O’Mullony que, aunque sí se encuentra concentrada con la selección en el último "stage" antes de los Juegos, su presencia en París no era algo que tuviera asegurado. "Esperármelo, no me lo esperaba. Siempre tienes esa esperanza de que vas a ir, pero también hay veces en las que la cabeza te juega malas pasadas y piensas que no van a contar contigo. Estoy muy feliz y ahora, a por ello", concluyó.

Una vez que se conoció que María Prieto entrará en la ilustre lista de "olímpicos zamoranos" las felicitaciones no se hicieron esperar. Familiares, compañeras, amigos y clubes de la provincia, y otros lugares, no duraron en trasladar la alegría por esta convocatoria que supondrá llevar el nombre de Zamora a lo más alto del deporte. Uno de los mensajes más emotivos vino desde su club, el Balonmano Zamora, donde creció y se formó. La entidad pistacho tuvo unas bonitas palabras para la zamorana dejando claro que "hoy todo cobra sentido. Sentirnos orgullosos es quedarnos cortos. Fuiste la pionera, y la que nos hizo creer que era posible; que costaba mucho empeño y muchos recursos, pero que nacer en Zamora no impedía llegar a la élite de nuestro deporte. Es por ello que lo seguimos intentando cada día. Gracias por hacer que todo cobre sentido. Siempre serás un ejemplo a seguir. Sí, María Prieto O’Mullony estará en los Juegos Olímpicos de París".

Ahora restan menos de dos semanas para el debut de las "Guerreras" en los Juegos Olímpicos de París 2024, y en estos momentos el combinado español femenino está concentrado en Irún, donde se celebrarán los últimos compromisos amistosos antes de la cita olímpica. El pasado miércoles las discípulas de Ambros Martín ganaron a Angola en el Polideportivo Artaleku, y hoy viernes se enfrentan en el mismo escenario, a partir de las 19.00 horas, a Corea del Sur, en el primero de los dos amistosos programados ante el conjunto asiático. Se considera un examen importante para las "Guerreras", ya que Corea del Sur acostumbra a presentar un gran nivel en las citas olímpicas. Por tanto, serán los dos últimos compromisos para hacer probaturas, rotaciones y sumar minutos antes de París.

El debut de España será el 25 de julio ante Brasil, primer paso hacia el podio olímpico. Después tocarán Eslovenia, Angola, Hungría y Francia, ahí estará la zamorana porque ya es una realidad: Omu irá París.